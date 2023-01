Carmen Geiss: Zu Besuch bei Prinzessin Kates Friseur in London

Familienbesuch beim royalen Friseur. Carmen Geiss und ihre Töchter Davina (19) und Shania (18) haben sich bei Prinzessin Kates Friseur die Haare machen lassen.

Prinzessin Kate hat wunderschöne Haare – das findet wohl auch Carmen Geiss und so stattete die Kult-Millionärin dem royalen Friseur in London einen Besuch ab. Richard Ward ließ nicht nur Carmens Haar-Träume wahr werden.

Carmen Geiss: auf den Spuren der Royals

Die Geissens sind zurück auf RTL2 und machen in der neuen Staffel von "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" erstmal die britische Hauptstadt unsicher. Ihre Haare vertraute Carmen während ihres Aufenthalts in London jemand ganz Besonderem an.

"Ich sorge für glamouröses Haar. Das kann ich am besten", verrät Richard Ward der begeisterten Carmen. In den Star-Friseur hat die Kult-Millionärin absolutes Vertrauen – immerhin sehen Kates Haare immer perfekt aus. Die Prinzessin von Wales ist es auch, der Frau Geiss mit ihrer neuen Haarpracht nacheifern will: "Ich wollte einfach auch mal royal aussehen."

Zum Prinzessinnen-Double wurde Carmen Geiss allerdings nicht. Die 57-Jährige blieb ihrem Stil treu. Royal fühlte sich die Frau von Robert Geiss während des Friseurbesuchs aber dennoch: "Auf jeden Fall wird man behandelt wie eine Prinzessin."

Auch Davina und Shania werden beim Friseur verwöhnt

Richard Ward machte nicht nur Carmen glücklich, auch Davina und Shania Geiss wurden von dem royalen Stilisten verwöhnt – obwohl die beiden gut eine Stunde zu spät im Salon ankamen. Mama Carmen war davon überhaupt nicht begeistert.

Den Friseurbesuch der Geissens teilte der Ward auch auf Instagram.

Carmens voluminöse Wellen sind auf jeden Fall ein Hingucker. "Sie werden sehen, es ist nicht zu viel", versprach Ward zum Abschied.