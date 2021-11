Carmen Geiss ohne Make-up: Sie zeigt sich ungeschminkt im Krankenhaus

Was ist denn bei Carmen Geiss los? Die Millionärsgattin hat ein Video aus dem Krankenhaus gepostet. Darauf zeigt sie sich auch komplett ungeschminkt.

Carmen Geiss zeigt sich in einem Instagram-Video aus dem Krankenhaus. (Archivbild)

Kein Make-up, kein Glamour, kein Chichi: mit diesem Video von Carmen Geiss haben die Follower wahrscheinlich nicht gerechnet. Auf Instagram postet sie einen Clip, der sie komplett ungestylt im Krankenhaus zeigt.

Carmen Geiss im Krankenhaus: Wie geht es der Millionärsgattin?

Bevor ihre Fans sich um die Millionärsgattin sorgen, gibt sie Entwarnung. "Hallo meine Lieben, heute melde ich mich mal aus dem Krankenhaus", erklärt sie zu Beginn des Videos. "Wir machen heute einen General-Check." Carmen Geiss lässt sich in der Klinik vorsorglich untersuchen, wie sie sagt. "Ab einem gewissen Alter ist es sehr wichtig, sich auch mal komplett untersuchen zu lassen. Ich meine, man bringt ja auch ein Auto in die Werkstatt und checkt, ob alles in Ordnung ist."

Carmen Geiss ungeschminkt: Fans feiern natürlichen Look

Viele Follower von Carmen Geiss finden es gut, dass Carmen Geiss mit ihrem Video auf eine gute Gesundheitsvorsorge aufmerksam macht. Was dabei jedoch sofort ins Auge fällt, ist der natürliche Look. Die Millionärsgattin zeigt sich komplett ungeschminkt, was bei ihren Fans super anzukommen scheint.

Für ihren Auftritt ohne Make-up bekommt Carmen Geiss zahlreiche positive Kommentare. "Das finde ich so toll, dass du dich mal so zeigst", "du gefällst mir ungeschminkt sogar besser" und "schön mit und ohne Make-up" schreiben Follower zu dem Clip.