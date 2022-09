Camilla und Kate: Inniger Moment beim Lunch im Buckingham Palast

Am Samstag haben König Charles III. und seine Familie die Generalgouverneure der Commonwealth-Staaten zum Mittagessen in den Palast eingeladen. Dabei kam es zu einem besonders innigen Moment zwischen Königin Camilla und Prinzessin Kate.

Am Samstagmittag (17. September) hat König Charles III. (73) die Generalgouverneure der 14 Commonwealth-Staaten zu einem Mittagessen zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) in den Buckingham Palast eingeladen. Neben seiner Ehefrau Königin Camilla (74) waren auch Prinz William (40), Prinzessin Kate (40) sowie Prinzessin Anne (72) und Prinz Edward (58) anwesend, wie erste Fotos zeigen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei kam es zu einem besonders innigen Moment zwischen Königin Camilla und Herzogin Kate: Die beiden in Schwarz gekleideten Frauen standen sich einen kurzen Augenblick gegenüber und lächelten sich vertraut an. Kate trug bei dem Empfang erneut die dreireihige Perlenkette und ein Paar Perlenohrringe, die einst der Queen gehörten - die Monarchin trug den Schmuck regelmäßig und seit ihrem Tod war er schon mehrere Male an Kate zu bewundern.

Voller Terminkalender bis zur Beerdigung

Bis zum Staatsbegräbnis der Queen am Montag (19. September) steht für die Royals noch ein strammes Programm an: Am Samstagabend halten Prinz William und Prinz Harry (38) gemeinsam mit den weiteren Enkelkindern der Queen eine 15-minütige Totenwache in der Westminster Hall. Am Sonntag empfangen der neue König und seine Familie rund 500 Staatsoberhäupter, Würdenträger und Royals aus aller Welt im Buckingham Palast.