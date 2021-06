Bushidos Ehefrau Anna-Maria ist schwanger: Sie bekommen Drillinge

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi werden wieder Eltern. Sie erwarten eineiige Drillinge, wie die beiden nun bei Instagram verkündet haben.

Der Rapper Bushido (42) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (39) erwarten eineiige Drillinge! . Bushido veröffentlichte ein gemeinsames Bild der beiden und schrieb dazu: "Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen. Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Trotz aller "Strapazen" habe das Schicksal das Paar "einfach so unglaublich beschenkt", schreibt Bushido weiter. An seine Ehefrau gerichtet, mit der er seit 2012 verheiratet ist, erklärt er zudem: "Respekt an dich mein Schatz, bleib gesund und stark." Wie sehr sich auch seine Frau Anna-Maria freut, machte sie in einer Antwort auf den Beitrag klar: "Es gibt nichts Schöneres für mich!"

Bushido über Schwangerschaft: "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe"

Die beiden haben bereits vier gemeinsame Kinder, ein weiteres Kind brachte sie damals mit in die Beziehung. Anfang Februar feierten die beiden einen besonderen Meilenstein: Sie hatten sich zehn Jahre zuvor auf einer Party kennengelernt.

"Keiner von uns beiden hätte sich erträumen lassen können, was einmal auf uns zukommen würde", unter anderem. "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde und dafür möchte ich dir danken." , dass "aus einem kleinen Moment" ihr "ganzes Leben" geworden sei. Zu wissen, dass ihr Ehemann immer für sie da sei, gebe Anna-Maria "eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit". Das Paar sei "ein bisschen verrückt, ein bisschen eigen", aber sie sei stolz auf die Beziehung der beiden.