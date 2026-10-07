Bruder von WM-Kicker spielte 2026 für anderes Land: Diese Auflösung überrascht WWM-Kandidat

Toni Kroos, Sami Khedira, Jérôme Boateng oder Mesut Özil? Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, wessen Bruder als Spieler bei der Fußball-WM 2026 dabei war, allerdings nicht für Deutschland. Bei korrekter Antwort winken 64.000 Euro.

"Endlich Rente!" heißt das " "-Special am Mittwoch (7. Oktober) in der 3-Millionen-Euro-Woche. Die Studiogäste an diesem Tag sind alle 65 Jahre oder älter. "Auf diese Gruppe freue ich mich ganz besonders", meint Moderator Günther Jauch, als er seine Kandidaten vorstellt. Hans-Werner Kraul aus Sachsen-Anhalt muss für 64.000 Euro sein Fußballwissen unter Beweis stellen. Die Beantwortung der Frage fällt ihm nicht leicht.

"Wer wird Millionär?": Bruder von Fußballspieler spielte 2026 für anderes Land

Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat ist 67 Jahre alt und seit zwei Jahren im Ruhestand. Zuvor war Hans-Werner Kraul als Lehrer und Bürgermeister tätig. Günther Jauch stellt dem dreifachen Vater diese Frage:

Der Bruder welches deutschen Fußballweltmeisters war als Spieler bei der WM 2026 dabei, allerdings nicht für Deutschland?

A: Toni Kroos

B: Sami Khedira

C: Jérôme Boateng

D: Mesut Özil

Fußballfrage bei Günther Jauch: WWM-Kandidat hofft auf Joker

"Das schreit nach meinem Sportjoker", meint Hans-Werner Kraul ohne zu zögern. Er möchte jemanden anrufen – RTL stellt die Verbindung her. Jauchs Kandidat hofft, dass ihm ein fußballbegeisterter Bekannter die korrekte Antwort auf die Frage liefern kann. "Also wenn dann Boateng", ertönt es aus der Leitung. Doch Kraul ist diese Vermutung zu vage: Der ehemalige Bürgermeister möchte kein Risiko eingehen.

"Wer wird Millionär?": Sami Khedira ist die korrekte Antwort

Hans-Werner Kraul entscheidet sich dafür, mit den bereits erspielten 32.000 Euro nach Hause zu fahren. Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat freut sich über den Gewinn und darf beim Finale der 3-Millionen-Euro-Woche am morgigen Donnerstag (8. Oktober) antreten. Günther Jauch löst die Frage anschließend auf: Tatsächlich wäre B: Sami Khedira die richtige Antwort gewesen. Kraul ist überrascht und hätte am ehesten auf C: Jérôme Boateng getippt. Der 67-Jährige ist daher froh, nicht gezockt zu haben.

Fußballer Rani Khedira (li.) neben seinem berühmten Bruder Sami Khedira. © imago/Matthias Koch

Bruder von Sami Khedira für Tunesien bei der WM

Sami Khediras Bruder Rani Khedira spielte bei der diesjährigen Fußball-WM für Tunesien, demnach nicht für Deutschland. Er steht beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag und wurde im März 2026 erstmals für die tunesische Nationalmannschaft eingesetzt. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zählte der Mittelfeldspieler zu den großen Hoffnungsträgern im tunesischen Kader. Die Mannschaft traf in der Gruppenphase auf Schweden, Japan und die Niederlande, schied nach drei Niederlagen jedoch bereits nach der Vorrunde aus.

Sami Khedira: Erfolge im deutschen Kader

Während Rani Khedira inzwischen für Tunesien aufläuft, machte sein älterer Bruder Sami Khedira Karriere im deutschen Nationaltrikot. Der 39-Jährige wurde mit der DFB-Auswahl 2014 Weltmeister und absolvierte insgesamt 77 Länderspiele für Deutschland.