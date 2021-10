Britney Spears bis "Squid Game": Die Halloween-Kostüme der Stars

Britney Spears und "Squid Game" bestimmten zuletzt die Schlagzeilen. Kein Wunder, dass sich einige Stars davon bei der Wahl ihres Halloween-Kostüms inspirieren ließen.

Nicht nur Kinder verkleiden sich gerne an Halloween. Auch absolute Weltstars schlüpfen zum Gruselfest am 31. Oktober in allerhand Kostüme, die nicht selten von der aktuellen Popkultur inspiriert sind. Und so grüßen die Promis mal als Baby Yoda, mal als "Squid Game"-Kandidat und mal als Britney Spears (39).

Hailey Bieber (24), die Ehefrau von Justin Bieber (27), schlüpfte gleich - ob aus den Videclips zu "Baby One More Time" oder "Oops! ... I Did It Again". Ein Konzert von Spears sei ihr allererstes gewesen, so Bieber.

Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) verwandelten sich derweil . "Bis dass der Tod uns scheidet", schrieb sie zu den Aufnahmen in Schwarzweiß. Er kommentierte: "Unsere Liebe wird niemals sterben."

Süß wie Zucker

Der Preis für das süßeste Familienkostüm geht (35). Gemeinsam mit Töchterchen Luna (5) als schlecht gelaunte Wednesday wurden sie zur "Addams Family" - sogar Vetter Itt kam zu Besuch!

Reese Witherspoon (45) ließ sich . "Da stimmt etwas nicht mit den Vögeln", schrieb sie zu einem kurzen Clip auf Instagram. An ihrer Kleidung und in den Haaren hat sie künstliche Krähen drapiert.

(26). Sie verwandelte sich in eine sexy Version von "Hellraiser"-Monster Pinhead. "Der Schmerz hat ein Gesicht", schrieb sie zu den Aufnahmen.

Ebenfalls eine interessante Kombination (48). Als heiße Bischöfin schmiss sie sich in ein kurz geschnittenes Lack-Kostüm.

Grogu in Partylaune

Natürlich darf auch "The Mandalorian"-Liebling Grogu alias Baby Yoda nicht fehlen. Musikerin Lizzo (33) strich als der knuffige "Star Wars"-Charakter um die Häuser,

Bei Netflix sorgt "Squid Game" für Begeisterung. Und auch für einige Stars lag das diesjährige Halloween dank der südkoreanischen Serie auf der Hand. Schauspielerin Hayley Kiyoko (30) , dazu nähte sie sich die Nummer 067 auf die Brust. Farblich nicht ganz so originalgetreu . Ihr blauer Anzug hat dafür die Nummer der Hauptfigur - 456.

Und die deutsche Queen of Halloween, Heidi Klum (48)? , in dem sie alle Referenzen aus ihrem schaurig schönen Halloween-Kurzfilm erklärt. Darunter "Sieben", "Kill Bill", "Die Fliege" und "Der Exorzist".

