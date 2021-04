Britische Königsfamilie ehrt Prinz Philip mit filmischem Rückblick

Am Samstag nimmt die britische Königsfamilie Abschied von Prinz Philip. Im Vorfeld zollt sie ihm mit einem filmischen Rückblick Tribut.

Im Vorfeld der Trauerfeier und Beisetzung des verstorbenen Prinz Philip (1921-2021) blickt seine Familie mit einem kurzen Video auf sein Leben zurück. Der Clip, , zeigt Fotografien aus den vergangenen 99 Jahren, darunter Aufnahmen des Prinzgemahls als Kind, mit seiner Ehefrau Queen Elizabeth II. (94) und den gemeinsamen Kindern.

Das Video solle "das außergewöhnliche Leben" des Verstorbenen feiern, . Eine "schiere Breite an Erfahrungen" habe es "einzigartig" gemacht, ebenso wie "die Kriegsgeneration, der er angehörte". Umrahmt werden die Bilder von dem gesprochenen Gedicht "The Patriarchs - An Elegy", das der Poet Simon Armitage (57, ) zur Ehren des Herzogs von Edinburgh verfasste. Der Dichter war im Mai 2019 zum "Poet Laureate" ernannt worden.

"Der Letzte der großen onkelhaften Magier"

Armitages Gedicht kann in seiner ganzen Länge auch nachgelesen werden. Unter anderem heißt es darin: "Der Letzte der großen onkelhaften Magier, haben sich ihre besten Tricks für das große Finale aufgehoben, die Unsterblichkeit widerlegt und in der Gesamtheit verschwunden."

Neben Fotos mit seiner Familie zeigt die Video-Collage unter anderem auch Bilder aus Prinz Philips Zeit bei der Royal Navy und Momentaufnahmen seiner diversen Auslandsreisen.