Bräurosl-Wirt reagiert auf hohe Nachfrage: Neuer Rosa-Feiertag auf der Wiesn

München bekommt einen weiteren Rosa-Feiertag! In der Bräurosl wird es doppelt bunt: Ab 2026 dürfen sich die Besucher des Oktoberfests nicht nur am traditionellen Rosa Sonntag, sondern auch am darauffolgenden Montagmittag bis spätnachmittags auf queere Feierlaune freuen. Das erfuhr die AZ exklusiv von den Bräurosl-Wirten Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner.

"Seit 2022 bin ich jetzt der Bräurosl-Wirt. Heuer war die Nachfrage für Plätze am Rosa Sonntag so groß wie nie", erklärt Peter Reichert (58) der AZ. "Das ehrt und freut uns natürlich sehr, aber das Platzangebot ist begrenzt. Schon im Frühjahr waren die Kapazitäten für Reservierungen für diesen ersten Wiesn-Sonntag vergriffen." Der Rosa Sonntag (auch "Gay-Sunday" genannt) ist einer der beliebtesten queeren Treffpunkte auf dem Münchner Oktoberfest. Der Rosa Sonntag findet traditionell am ersten Wiesn-Sonntag statt.

Queeres Feiern in der Bräurosl auf dem Oktoberfest: Gay-Sunday wird verlängert

Mit dem zusätzlichen Termin ab dem Oktoberfest 2026 wollen die Wirte nun vor allem Gästen entgegenkommen, die bisher leer ausgegangen sind. "Weil die Anzahl der Tische gar nicht für alle Reservierungsanfragen ausreichte, planen wir für nächstes Jahr die Verlängerung. Am Montag wird also weitergefeiert", so Reichert.

"Rosa Sonntag sehr international": Nachfrage für Plätze so groß wie nie

Peter Reicherts Verlobte, Franziska Kohlpaintner (36), freut sich auf das bunte Treiben: "Die Bräurosl ist ein Münchner Zelt, aber am Rosa Sonntag sehr international. Die Gäste kommen wirklich aus der ganzen Welt."

Auch für viele Touristen sei der Rosa Sonntag bisher ein Highlight gewesen – allerdings oft mit der Enttäuschung, keinen Platz zu bekommen. "In der Vergangenheit konnten wir vor allem den vielen internationalen Gästen keine Reservierung mehr am Rosa Sonntag anbieten", sagt Kohlpaintner.

2026 wird auch montags die Regenbogenfahne in der Bräurosl gehisst

Für die Wirte steht deshalb fest: Die Bräurosl soll 2026 auch am ersten Wiesn-Montag mittags bis spätnachmittags ein Zuhause für die queere Community sein.

"Wir wollen dann auch montags die Regenbogenfahne hissen, Dragqueens einladen und die queere Szene hochleben lassen", verspricht Kohlpaintner. Und weiter: "Die queere Community feiert gern. Die Stimmung im Zelt ist bereits ab dem Mittag auf dem Höhepunkt. Ein Hoch auf die Liebe und das Leben!"