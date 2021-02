BR-Moderatorin Caro Matzko spricht über Magersucht: Sie wog einst nur 39 Kilo

Für den Bayerischen Rundfunk steht Carolin "Caro" Matzko bereits seit mehreren Jahren vor der Kamera. Was aber die Wenigsten über sie wissen: In ihrer Jugend litt sie an Magersucht. Jetzt hat sie über diese schwere Zeit gesprochen.

19. Februar 2021 - 18:15 Uhr | AZ

Caro Matzko litt in ihrer Jugend unter Magersucht und wog zeitweise nur noch 39 Kilo. © BrauerPhotos / B.Lindenthaler