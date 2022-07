Boxkampf geplant: Oliver Pocher steigt in den Ring

Oliver Pocher wird in zwei Monaten selbst im Boxring stehen und sich austoben. Das gab der Veranstalter von "Petkos Beat & Box" bekannt. Das Spektakel steigt am 16. September in Oberhausen.

17. Juli 2022 - 16:30 Uhr | AZ

Was können die Gäste beim Schlagabtausch erwarten? © imago/Future Image