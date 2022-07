Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner: Endlich Aussprache mit Steven Gätjen

Moderator Steven Gätjen wird beim "Großen TV-Test" überrascht, als RTL-Moderatorin Sonja Zietlow Hollywood-Star Ryan Gosling ankündigt. Bei Gätjen kommen Erinnerungen hoch: 2017 spielten ihm Joko und Klaas bei der "Goldenen Kamera" einen Streich. Das Blödel-Duo schickte damals Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner...

Nach fünf Jahren trafen Ludwig Lehner und Steven Gätjen wieder aufeinander. 2017 durchkreuzte das Münchner Double von Hollywood-Star Ryan Gosling die Moderationspläne von Gätjen bei der "Goldenen Kamera".

Joko und Klaas schockten das ZDF mit Ludwig Lehner als Double von Ryan Gosling

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten damals Ludwig Lehner anstatt des echten Ryan Goslings auf die Live-Bühne geschickt – und so die ZDF-Verantwortlichen geschockt. Wie konnte es passieren, dass man wochenlang an der Nase herumgeführt wurde? Lehner betrat damals im schicken Anzug die Bühne, krallte sich die Trophäe und verschwand eilig hinter der Bühne. Das Publikum im Saal war erstaunt und überrascht, die TV-Zuschauer fanden es amüsant.

2017 betrat Ludwig Lehner als Ryan-Gosling-Double bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Erscheinung © dpa/Christian Charisius

Steven Gätjen war völlig von der Rolle: Keiner sprach mit ihm

Moderator Steven Gätjen war perplex, wusste zunächst nicht, wie ihm geschieht. Bei der RTL-Show "Der große TV-Test" sagte er am vergangenen Samstag: "Ich wusste nicht, ob es versteckte Kamera war, oder ob Ryan Gosling einen Joke gemacht hat." Der 49-Jährige erklärte außerdem, dass zunächst niemand mit ihm über den Knopf im Ohr gesprochen hatte. "Du hast ja 1.000 Leute, die mit dir während der Sendung kommunizieren und in dieser Sekunde, als er die Kamera genommen hat und runtergegangen ist, war es komplett still."

AZ-Interview mit Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner

Jetzt konnten sich Steven Gätjen und das Ryan-Gosling-Double endlich aussprechen. Die AZ hat bei Ludwig Lehner nachgefragt.

Zählt zu den erfolgreichsten Stars der Traumfabrik: Schauspieler Ryan Gosling © imago/agefotostock

AZ: Herr Lehner, wie hat Steven Gätjen auf Sie reagiert?

LUDWIG LEHNER: Steven war sehr sehr freundlich! Er ist auch so wie man ihn aus dem Fernsehen kennt ein sehr herzlicher und lieber Mensch. Ich hatte das Gefühl, dass er sich nach fünf Jahren auch gefreut hat, mich kennenzulernen.

Ludwig Lehner gibt Steven Gätjen beim "Großen TV-Test" ein Bussi © RTL/Screenshot

War Ihnen eine Aussprache wichtig?

Für mich persönlich war dies sehr von Bedeutung, weil ich Steven als Menschen sehr schätze und ein großer Fan seiner Arbeit bin. Umso mehr hat es mich gefreut, dass er auf unser Zusammentreffen positiv reagiert hat. Schließlich haben wir Fernsehgeschichte geschrieben und es wird uns für den Rest des Lebens begleiten.

Haben Sie noch Kontakt zu Joko und Klaas?

Er besteht tatsächlich schon seit 2013. Immer, wenn die Jungs mich brauchen, bin ich für sie da! Sie wissen, dass ich für jeden Spaß zu haben bin.

Würden Sie gern öfters im TV auftreten und käme auch eine Promi-Show infrage?

Sehr gern würde ich öfter mal bei diversen TV-Shows mitmachen. Ich schließe auch das Mitwirken bei einer Reality-Sendung nicht aus.