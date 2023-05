Botox und Wasserstoffblond: Ludwig Lehner will Ryan Gosling immer ähnlicher sehen

Durch einen Streich von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wurde Ludwig Lehner als Doppelgänger von Ryan Gosling bundesweit bekannt. Jetzt sorgt er mit einer Typveränderung für Aufsehen.

Erst Beauty-Doc, jetzt Friseur: Ludwig Lehner (33) will als "Doppelgänger immer on point sein" und stets so aussehen, wie Hollywood-Star Ryan Gosling (42). Der AZ sagt er: "Ich will mich auch verändern, wenn Ryan Gosling seine Optik anpasst. Ich versuche, dem echten Gosling so gut es eben geht zu ähneln." Gesagt, getan!

"Barbie"-Film: Ryan Gosling trägt Haare blond

Nach Botox-Spritzen hat Ludwig Lehner jetzt nach einer Blondierung verlangt. Der sympathische Münchner ließ die Haare weißblond färben. "Ich möchte so aussehen wie das Original." Denn: Der echte Ryan Gosling verkörpert im "Barbie"-Film, der im Sommer erscheint, den frischblondierten "Ken".

Ludwig Lehner will stets wie Ryan Gosling aussehen

Ludwig Lehner sagt begeistert der AZ: "Ryan Gosling ist für mich ein Idol, er ist einfach auch mein Lieblingsschauspieler. Ich freue mich auf die Rolle des 'Ken' in 'Barbie'. Dort wird er erstmals in einer richtigen Komödie zu sehen sein. Ich bin mir sicher, dass er das richtig gut macht."

Die Schauspieler Ryan Gosling und Margot Robbie verkörpert "Barbie" und "Ken". Der Film erscheint im Juli. © imago/Picturelux

Doch wie kommen wasserstoffblonde Haare im echten Leben an und wie reagierte die Partnerin des Gosling-Doubles? Der gelernte Koch zur AZ: "Meine Freundin musste wegen der Typveränderung erstmal kräftig schlucken. Aber sie meinte, sie komme damit schon klar."

Ludwig Lehner kurz nach seinem Friseurbesuch. © privat

Bekannter Doppelgänger von Ryan Gosling: Ludwig Lehner war auch beim Beauty-Doc

Vor kurzer Zeit war der Ryan-Gosling-Doppelgänger auch bei Beauty-Doc Edouard Manassa, um die Stirn glattzubügeln. Der AZ sagte er: "Es darf kein Tabu mehr sein, dass auch Männer dazu stehen, in Sachen Schönheit nachzuhelfen. Das Alter geht auch an mir nicht spurlos vorbei." Lehner glaubt, dass auch Ryan Gosling beim Beauty-Doc war. "In Hollywood ist das doch gang und gäbe. Wenn er sich aufhübschen lassen hat, dann hatte er definitiv einen guten Arzt. Man sieht es nicht."

Goldene Kamera 2017: Joko und Klaas machten Ludwig Lehner bekannt

Ludwig Lehner erlangte 2017 bundesweite Bekanntheit, als er als Doppelgänger des Hollywood-Stars Ryan Gosling bei der Verleihung der Goldenen Kamera auftrat. Dies war eine von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf initiierte Aktion. Die beiden Moderatoren schleusten Lehner unerlaubt ein und sorgten so für einen kultigen TV-Moment. Und noch heute hat das Gosling-Double mit Joko und Klaas Kontakt. Ludwig Lehner war erst vor zwei Wochen bei der TV-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu Gast.

Ludwig Lehner: Was macht der TV-Star heute?

Der 33-Jährige steht aber weiterhin auch noch hinterm Herd. Ludwig Lehner sagt zur AZ: "Aktuell bin ich selbstständig mit einer Betriebskantine in Poing. Ich habe eine Catering-Firma und koche täglich für bis zu 300 Leute." Er ist eben ganz bodenständig geblieben – sogar als "Ken"-Verschnitt.