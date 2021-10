"Booty Call": Prinz Charles fragte bei Hollywoodstar nach

Was ist denn ein "Booty Call"? Das wollte Prinz Charles ganz genau wissen und hakte bei einem Hollywoodstar nach. Der hat jetzt über die skurrile Begegnung mit dem Royal gesprochen.

Der britische Prinz Charles hat bei einem Hollywoodstar nachgefragt, was denn ein sogenannter "Booty Call" ist.

Ob Prinz Charles jemals mitten in der Nacht jemanden angerufen hat, um sich für einen spontanen Liebesakt zu verabreden? Immerhin sind die Tampon-Gespräche mit Herzogin Camilla nur allzu gut bekannt. Hätte er es gemacht, wüsste er jedoch nicht, dass es sich dabei um einen sogenannten "Booty Call" gehandelt hat. Hollywoodstar David Duchovny offenbart jetzt, dass er einst von dem Prinzen um Aufklärung dieser Begrifflichkeit gebeten wurde.

David Duchovny hat Prinz Charles über die Praktik eines nächtlichen Sexanrufs aufgeklärt. © BrauerPhotos / A.Muench

Prinz Charles fragte David Duchovny, was ein "Booty Call" ist

In der Show von US-Talkmasterin Ellen DeGeneres erklärt der "Akte X"-Schauspieler, wie es zu dieser Situation kam. Vor über 20 Jahren habe er bei einer Veranstaltung im Londoner Hyde Park neben Prinz Charles gesessen. "Da war eine Band, ich glaube es war 'All Saints', die einen Song namens 'Booty Call' hatten." Der Royal soll sich zu dem Schauspieler rüber gebeugt und gefragt haben, was das denn bedeute.

So erklärte Hollywoodstar Duchovny Prinz Charles einen nächtlichen Sexanruf

Ellen DeGeneres hakt nach und will genau wissen, wie David Duchovny Prinz Charles den "Booty Call", einen nächtlichen Sexanruf, erklärt hat. "Ich glaube, ich sagte: Das ist, wenn ein Mann oder eine Frau mitten in der Nacht einen Mann oder eine Frau anrufen, damit sie sich für den ausdrücklichen Zweck einer sexuellen Begegnung treffen", erklärt der Hollywoodstar unter lautem Gelächter des Publikums.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie Prinz Charles auf diese Erklärung reagiert hat, verrät David Duchovny nicht. Allerdings dürfte der Royal die Sache mit Humor genommen haben, denn die königliche Familie schreckt nicht vor dem ein oder anderen schlüpfrigen Witz zurück. So soll Prinz Harry seiner Oma, Queen Elizabeth, vor Jahren zu Weihnachten eine Duschhaube mit der Aufschrift "Ain't life a bitch" geschenkt haben. Vielleicht gilt die "Booty Call"-Aufklärung bereits als witzige Anekdote bei der royalen Familie.