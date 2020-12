Bohlen-Schützling Nick Ferretti gewinnt "Das Supertalent"

Bei "DSDS" reichte es für Nick Ferretti nur für den zweiten Platz. Jetzt räumte der Schützling von Dieter Bohlen allerdings bei der RTL-Show "Das Supertalent" ab.

Im zweiten Anlauf in einer der beiden Dieter-Bohlen-Castingshows hat es Nick Ferretti (30) nun endgültig geschafft: Der Musiker gewann am Samstagabend das Finale von "Das Supertalent" bei RTL und sicherte sich damit die 50.000 Euro Siegprämie. Bohlen selbst entdeckte den Neuseeländer vor drei Jahren zufällig in einer Fußgängerzone auf Mallorca und lud ihn daraufhin zunächst zu seiner Show "Deutschland sucht den Superstar" ein.

Dort schaffte er es zwar auf den zweiten Rang, der große Durchbruch gelang ihm jedoch anschließend nicht. Nach seinem jetzigen Triumph soll aber der Erfolg nicht lange auf sich warten. Dieter Bohlen (66, ) gab bereits bekannt, dass er mit Engländern und Amerikanern in Gesprächen sei, um die Karriere von Ferretti anzukurbeln. "Ich bin sein größter Fan. Wenn ich irgendwann mal heirate, dann muss er auf meiner Hochzeit singen", so Bohlen über seinen Schützling.

Im gestrigen "Supertalent"-Finale performte Ferretti mit seiner Gitarre von John Legend (41) und begeisterte damit die Jury. Dieter Bohlen: "Er berührt mich so stark! Er hat das Zeug dazu, ein internationaler Star zu werden!" Nick Ferretti zeigte sich über seinen Triumph glücklich: "Ich bin dankbar, eine zweite Chance bekommen zu haben, in Deutschland zu zeigen, was ich kann. Ich bin Dieter dankbar, was für ein unglaublicher Mann. Und Danke Deutschland!"