Böser Vergleich mit Promi-Mama Michelle Hunziker: Aurora Ramazzotti wegen Cellulite gemobbt

Eine prominente Mutter zu haben bringt nicht nur Vorteile mit sich. Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker, musste bereits böse Vergleiche mit dem Erscheinungsbild ihrer Mutter über sich ergehen lassen.

Wenn Michelle Hunziker am Strand erscheint, stehen die Paparazzi bereit. Die Fotos davon gehen anschließend meist um die Welt und werden tausendfach kommentiert. Auch Tochter Aurora rückte dabei in den Fokus, was für die 25-Jährige weitreichende Folgen hatte.

Fiese Kommentare für Michelle Hunzikers Tochter: "Die sieht ja schrecklich aus"

Als ein Kind von zwei Superstars wie Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti sollte das Leben einige Annehmlichkeiten mit sich bringen. Man hat keine Geldsorgen und viele Karrieretüren stehen offen. Der Nachteil daran: Promi-Kids müssen sich oft aus dem Schatten ihrer Eltern kämpfen oder werden stets mit ihnen verglichen. Genau das ist Aurora Ramazzotti-Hunziker passiert.

Im Gespräch mit Frank Elstner enthüllt Michelle Hunziker, wie schwer diese Öffentlichkeit für ihre Tochter teilweise war. "Sie wurde sehr gehänselt und gemobbt, weil sie immer mit mir verglichen wurde", erzählt sie in dem Format " ". Vor allem ein gemeinsamer Tag am Strand konnte zum Spießrutenlauf für Aurora werden. "Dann haben sie [Paparazzi, d.R.] sie fotografiert und gesagt: 'Die sieht ja schrecklich aus, mit ihrer Cellulite und die Mutter ist so topfit.'"

Aurora Ramazzotti-Hunziker für Bikini-Fotos gemobbt

Derartige Kommentare – für ein junges Mädchen nicht leicht zu verarbeiten. Wohl deshalb hat die Tochter von Michelle Hunziker eine Entscheidung getroffen: "Das war ganz schlimm. Das hat sie so traumatisiert, dass sie von dem Moment an nicht mehr mit mir zum Strand gekommen ist", erzählt ihre Mutter Michelle.

Inzwischen scheint Aurora ihre negativen Erfahrungen mit der Presse verarbeitet zu haben. Auf Instagram zeigt sie sich, gleich wie die Promi-Mama, gerne freizügig. Sogar das ein oder andere Bikini-Foto ist dabei: