Blumen für Queen Elizabeth II.: Prinz Harry besucht Schloss Windsor

Prinz Harry ist für mehrere Charity-Veranstaltungen nach England gereist. Am Todestag seiner verstorbenen Großmutter, Queen Elizabeth II., besuchte er auch Schloss Windsor. Ob er seinen Vater König Charles III. oder Bruder William treffen wird, bleibt weiter offen.

Prinz Harry, hier bei seinem letzten Besuch im Mai, ist zurück in Großbritannien.

Nach rund fünf Monaten ist Prinz Harry (40) wieder in seiner britischen Heimat. Der Herzog von Sussex, der mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (44), und den beiden Kindern in Kalifornien lebt, reiste für mehrere Charity-Veranstaltungen nach England - und nutzte dabei die Gelegenheit für einen sehr persönlichen Moment.

führte Prinz Harrys erster Weg nach Schloss Windsor, wo er einen Kranz niederlegte und seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gedachte. Am dritten Jahrestag ihres Todes erwies der 40-Jährige der 2022 mit 96 Jahren verstorbenen Monarchin privat die letzte Ehre.

WellChild Awards im Mittelpunkt der Reise

Der Hauptgrund für Harrys Heimatbesuch sind jedoch die jährlichen WellChild Awards in London, bei denen er am Montagabend als Schirmherr auftreten wird. Die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt schwerkranke Kinder und ihre Familien. "Ich fühle mich immer privilegiert, an den WellChild Awards teilzunehmen und die unglaublichen Kinder, Familien und Fachkräfte zu treffen, die uns alle mit ihrer Stärke und ihrem Geist inspirieren", erklärte Harry vorab.

Bei der Zeremonie wird er eine Rede halten und im Rahmen der Veranstaltung auch schwerkranke Kinder und ihre Familien treffen sowie einen Preis an ein "inspirierendes Kind" im Alter zwischen vier und sechs Jahren überreichen. Am Dienstag führt ihn seine Reise weiter nach Nottingham, wo er das Community Recording Studio besuchen wird. Die Organisation vermittelt Film-, Video- und Musikfähigkeiten an junge Menschen. Bei diesem Termin will Harry eine große Spende an Children in Need ankündigen, um die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation im Kampf gegen Jugendgewalt zu unterstützen.

Trifft er auch auf seine Familie?

Ob Harry während seines kurzen Aufenthalts mit Mitgliedern der königlichen Familie zusammentreffen wird, bleibt weiter offen. Weder von ihm noch vom Buckingham-Palast gibt es offizielle Statements dazu. Sein Vater König Charles III. (76) hält sich derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland auf, wo er seine Sommerpause verbringt, soll aber regelmäßig für seine Krebsbehandlung nach London reisen.

Das letzte persönliche Treffen zwischen Charles und Harry liegt über anderthalb Jahre zurück. Im Februar 2024 war der Herzog nach der Bekanntgabe von Charles' Krebsdiagnose nach England geeilt, um seinen Vater zu sehen. Im Juli sollen sich laut britischen Medienberichten allerdings hochrangige Berater von König und Sohn in London getroffen haben - ein möglicher erster Schritt zur Wiederaufnahme der Kommunikation.

Angespanntes Verhältnis zur Familie

Harry ist seit dem Umzug in die USA von seiner Familie entfremdet. Besonders das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (43) gilt als zerrüttet, nachdem Harry die Royals in Interviews, einer Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie öffentlich angegriffen hatte.

Sein letzter England-Besuch im Mai endete mit einer juristischen Niederlage: Harry hatte gegen die Entscheidung der britischen Regierung geklagt, seine steuerfinanzierte Sicherheitseinstufung herabzustufen, verlor jedoch den langjährigen Rechtsstreit. In Zukunft muss er weiterhin persönlich für seine Sicherheit in Großbritannien sorgen.