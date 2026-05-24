Blüte von Hand bestäubt – nur an einem Tag möglich: Pflanzen-Kenner wissen richtige Antwort

Auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" kann man Glück oder Pech haben. In der aktuellen Folge muss ein Kandidat sein Wissen über Pflanzenanbau unter Beweis stellen. Kakao, Minze, oder Vanille, was wird von Hand bestäubt? Was ist die korrekte Lösung? Kakao, Minze, Muskat oder Vanille?

Jeder hat wohl schon mal Kakao und Vanille gekostet, doch wie viel weiß man über den Anbau dieser Gewürze? In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" wird Johannes Groß auf dem Ratestuhl genau damit konfrontiert. Während er noch überlegt, welche Antwort Günther Jauch (69) für ihn einloggen soll, hat die AZ hier bereits die korrekte Lösung parat.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch fragt nach von Hand bestäubter Pflanze

Mit 32.000 Euro im Gepäck marschiert Johannes Groß in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" bis zur 64.000-Euro-Frage voran. An dieser Stelle möchte Günther Jauch von seinem Studiogast wissen:

Was muss bei fast allen Anbaugebieten von Hand bestäubt werden, was bei jeder Blüte nur an einem einzigen Tag möglich ist?

A: Kakao

B: Minze

C: Muskat

D: Vanille

Zwar versucht der Kandidat zunächst, durch das Ausschlussverfahren zur richtigen Lösung zu gelangen, gibt jedoch relativ schnell auf, da ihm die Expertise fehlt. Schließlich bittet er das Publikum um Hilfe: Eine Dame erhebt sich und ist sich fast zu 100 Prozent sicher, dass die gesuchte Lösung D: Vanille sein muss. Der Kandidat vertraut und lässt die Antwort einloggen. Doch was stimmt wirklich?

Richtige Lösung: Günther Jauch verrät gesuchte Pflanze

Sehr zur Freude von Johannes Groß wusste die Dame im Publikum, wovon sie spricht. Richtig ist tatsächlich Lösungsmöglichkeit D: Vanille. Günther Jauch erklärt: "Die Vanille stammt ursprünglich aus Mexiko, wo nur ganz bestimmte heimische Bienenarten sie natürlich bestäuben. Überall anderswo [in den heutigen Hauptanbaugebieten wie Madagaskar oder Indonesien] muss sie daher aufwändig in einem kleinen Zeitfenster von Hand bestäubt werden."

Die Vanilleblüte besitzt eine natürliche Trennwand, die verhindert, dass sich die Pflanze selbst bestäubt. Auch Insekten können den Pollen aufgrund dieser Barriere kaum übertragen. Eine Vanilleblüte öffnet sich nur für einen einzigen Tag, meist nur für wenige Stunden am (frühen) Vormittag. In dieser kurzen Zeit muss die Bestäubung durch den Menschen erfolgen. Mit einem kleinen Holzstäbchen oder einem Grashalm wird die Trennwand in der Blüte angehoben und der männliche Pollen vorsichtig auf die weibliche Narbe gedrückt. Minze und Muskat werden nicht von Hand bestäubt, Kakao nur auf manchen Plantagen.