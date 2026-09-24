Blondinen beim Einlass bevorzugt: Promi-Damen feiern bei Käfer auf dem Oktoberfest

Blondinen-Power auf der Theresienwiese! Viele bekannte Damen kamen zu einem ganz besonderen Event im Käfer-Zelt. Diese Frauen ließen sich die "Authentic Blonde Charity" nicht entgehen...

Dresscode: Blond! Nina und Julia Meise, Nadja zu Schaumburg-Lippe, Verena Kerth, Patricia Riekel und Sonja Kiefer versammelten sich am Mittwoch auf dem Oktoberfest. Die Damen feierten bei der "Authentic Blonde Charity" von Friseur-Unternehmerin Ayse Auth für den guten Zweck.

Wiesn-Event für Blondinen – mit Verena Kerth und vielen VIP-Damen

Einmal im Jahr ist die Theresienwiese fest in der Hand der Blondinen! Nämlich dann, wenn Hairstylistin und Blond-Expertin Ayse Auth ("Haarwerk") zu ihrem Charity-Event einlädt. Eine Veranstaltung, die mittlerweile Kult-Charakter hat, denn in diesem Jahr fand das Blondinen-Treffen zum 15. Mal statt. Ayse Auth konnte gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Hatice Nizam auch heuer wieder viele Damen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft begrüßen, darunter die Models Nina und Julia Meise, Moderatorin Verena Kerth, FDP-Stadträtin Patricia Riekel (Vorstandsvorsitzende der Tribute to Bambi Stiftung), Anwältin Nadja Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, Designerinnen Sonja Kiefer und Katharina Lukas (Schatzi Dirndl), PR-Expertin Daniela Giller und Moderatorin Sabine Piller.

Vor dem Wiesn-Besuch traf man sich bei Champagner auf der Dachterrasse des Hotels Mandarin Oriental, wo Hoteldirektorin Barbara Göttling die Ladys begrüßte. Danach wurde im Käfer-Zelt bei Bier, Hendl, Ente und Kaiserschmarren gefeiert.

Ayse Auth und Schwester Hatice Nizam sowie die Zwillinge Nina und Julia Meise © API/Viviane Simon

Julia und Nina Meise bei Blondinen-Event: "Das Highlight zur fünften Jahreszeit"

Die Meise-Zwillinge Julia und Nina kamen wie die Gastgeberinnen im Partnerlook. "Wir kennen Ayse und Hatice schon über 20 Jahre und unsere Wege kreuzen sich immer wieder. Das Event ist für uns immer eines, wenn nicht sogar das Highlight zur fünften Jahreszeit, weil es so ein wunderbar entspannter Abend ist, wo man wunderbare Unternehmerinnen trifft", so Nina. Die Schürze trugen beide rechts, was "vergeben" bedeutet. "Julia ist ja glücklich verheiratet und auch ich bin nun schon seit über einem Jahr glücklich vergeben. Mein Partner ist Unternehmer in Stuttgart", erzählte Nina Meise.

20.000 Euro für den guten Zweck: "Bildung ist enorm wichtig"

Die Gastgeberinnen Ayse Auth und Hatice Nizam punkteten in gelben Dirndln. "Gelb ja, Gelbstich nein", merkte Auth lachend an. "Es ist eine absolute Powerfarbe und passt gut zu Blond. Wir wollen heute die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema lenken. Denn gefeiert wird heute wie immer für den guten Zweck: Der Erlös geht wie jedes Jahr an die Tribute to Bambi Stiftung, die Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, unterstützt. Außerdem erstmals auch zur Hälfte an die SchlaU-Schule von Gründer Michael Stenger: Eine Schule in München-Sendling, die sich für Bildung von Flüchtlingskindern und -jugendlichen einsetzt." Die Promi-Damen öffneten Herz und Geldbeutel, und bis zum Ende des Abends kamen 20.000 Euro zusammen!

Gastgeberin Ayse Auth und ihre Schwester Hatice Nizam © API/Viviane Simon

"Authentic Blonde Charity" in München: Dirndl, Ring und Kunstwerk versteigert

Viel Geld brachte die Auktion im Mandarin Oriental, moderiert von Dragqueen Meryl Deep. Versteigert wurden ein nach Maß gefertigtes Schatzi-Dirndl aus dem Atelier von Katharina Lukas, außerdem Ayses kultiger Smiley-Ring, gestiftet vom Münchner Modezar Marcus Heinzelmann, sowie ein Kunstwerk des Künstlers Simon Kranz.

Dragqueen Meryl Deep © API/Viviane Simon

Gastgeberin betont: "Blonde Frauen sind keineswegs Dummchen"

"Ich freue mich, auch dieses Jahr wieder mit dabei zu sein", so Designerin Sonja Kiefer. "Wir Blondinen haben ein sonniges Gemüt und wirken generell auf den ersten Blick freundlicher, auch wenn wir das vielleicht gar nicht sind. Und wir werden naiver eingeschätzt, und das ist ein klarer Vorteil."

Ayse Auth und ihre Schwester Hatice (führt die Haarwerk-Salons in Frankfurt am Main) begrüßten beim Cocktail die Gäste und waren vor Rührung den Tränen nahe: "Wir möchten heute danke sagen. An alle, die uns seit Jahren unterstützen und dies nach wie vor tun. Wir haben damals ganz klein angefangen und mittlerweile sind es mehr als 50 Damen. Es sind jedes Jahr neue Powerfrauen dazugekommen, aus den unterschiedlichsten Sparten der Gesellschaft: Ärztinnen und Apothekerinnen treffen hier auf Frauen aus den Chefetagen großer Unternehmen und auf Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft. Eines haben alle Gäste hier, neben der Haarfarbe, gemeinsam: Alle haben Köpfchen und stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Blonde Frauen sind keineswegs Dummchen, das beweist erneut diese Runde hier", so Ayse Auth.

Nadja Prinzessin zu Schaumburg-Lippe, Sonja Kiefer, Dr. Sabine Piller und Verena Kerth © API/Viviane Simon

Verena Kerth kommt ins Schwärmen: "Ganz besonderer Vibe"

"Das Schöne hier ist, dass hier alle meine Haarfarbe haben. Blond ist strahlend und positiv. Es ist immer ein ganz besonderer Vibe hier", lobte Verena Kerth. "Blondinen haben es leichter im Leben, aber schwerer im Business. Im Ernst: Ich denke, Erfolg ist nicht von der Haarfarbe abhängig, sondern von der gesamten Strahlkraft", so Nadja Prinzessin zu Schaumburg-Lippe.