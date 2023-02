Blondine packt aus: "Ich bin die Baggerfahrerin, die Prinz Harry entjungfert hat"

In seiner Biografie beschreibt Prinz Harry die Nacht, in der er zum ersten Mal Sex hatte. Von einer älteren Frau ist seit Jahren die Rede. Jetzt hat die Blondine ihr erstes Interview gegeben.

In seiner Biografie "Reserve" beschreibt Prinz Harry (38), wie er seine Jungfräulichkeit verloren hat: "Ein unrühmlicher Vorfall mit einer älteren Frau. Sie mochte Pferde, sehr sogar, und behandelte mich in etwa wie einen jungen Hengst. Ein kurzer Ritt, nach dem sie mir auf den Hintern klatschte und mich zum Grasen schickte. […] Es geschah auf einer Rasenfläche hinter einem belebten Pub."

Sasha Walpole und Prinz Harry hatten eine intime Begegnung

Eine Frau namens Sasha Walpole behauptet jetzt in der "Daily Mail", dass sie die "ältere Frau" ist, die Prinz Harry entjungfert hat. Walpole ist heute 40 Jahre alt und arbeitet als Baggerfahrerin. Laut ihrer Aussagen war sie als Pferdepflegerin in Highgrove tätig. Es ist ein Anwesen des heutigen Königs Charles. An ihrem 19. Geburtstag lud sie Harry und andere Freunde in den Pub "The Vine Tree" in Norton, Wiltshire, ein. Das sei im Juli 2001 gewesen.

"Es fühlte sich unanständig an"

Walpole beschreibt, dass sie und Harry später alleine auf ein angrenzendes Feld gegangen sind, um zu rauchen. Doch dann wurde es mehr: "Er begann mich zu küssen. Es war leidenschaftlich, intensiv. Wir wussten es beide. Es ging ziemlich schnell von einem Kuss auf den Boden über." Außerdem packt Walpole aus, dass sie nicht wusste, dass Harry noch Jungfrau war. "Es war spontan, feurig, bumm bumm, zwischen zwei Freunden. Es war prickelnd, weil wir es nicht hätten tun sollen. Für mich war er nicht 'Prinz Harry', sondern Harry, mein Freund, und die Situation war ein bisschen außer Kontrolle geraten. Es fühlte sich unanständig an, in dem Sinne, dass es nicht hätte passieren sollen."

Laut Walpole endete die Freundschaft zwischen ihr und Harry nach dem pikanten Treffen.