Blonde Haare: Sabrina Setlur zeigt sich mit neuer Frisur

Mit ihrem Hit "Du liebst mich nicht" feierte Ex-Rapperin Sabrina Setlur vor über 20 Jahren große Erfolge. Die 49-Jährige ist seitdem kaum gealtert. Eine Veränderung gibt es allerdings, wie Setlur auf Instagram zeigt: Sie ist jetzt blond!

Haare gefärbt: Sabrina Setlur zeigt ihre blonde Mähne

"Sometimes me needs a little change from the usual", teilt die Eventmanagerin ihren Fans unter einem Video auf Instagram mit. Auf Deutsch: "Manchmal brauche ich ein bisschen Abwechslung vom Üblichen."

Zu sehen ist Sabrina Setlur, wie sie mit ihrer neuen blonden Haarpracht für ein Unternehmen für Haarverlängerungen posiert.

Blond oder Naturhaarfarbe: Die Fans sind sich uneinig

Noch genauer können Setlurs Follower ihre neue Frisur im nächsten Beitrag betrachten. In dem Bild zeigt die Ex-Rapperin eine Nahaufnahme ihrer Haare.

Die Meinungen zum blonden Look gehen allerdings auseinander. "Dunkel steht dir besser", findet ein Nutzer. Ein anderer meint: "Sieht sehr gut aus!"