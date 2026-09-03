Bittere Absage für Christine Neubauer: "Wolle niemand sehen"

Ab einem gewissen Alter haben es deutsche TV-Stars in der Filmbranche schwer, Rollen zu ergattern – das weiß auch Christine Neubauer. Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich angeprangert, dass vor allem Frauen zunehmend unsichtbar werden. Mit der AZ hat sie nun über dieses Problem gesprochen und dabei offene Einblicke in ihre Arbeit gewährt.

Mit dem Film "Hundswut" hat Christine Neubauer 2024 eine große Premiere gefeiert. Sie war nicht nur als Schauspielerin zu sehen, sondern übernahm zum ersten Mal auch die Rolle der Co-Produzentin mit ihrer eigens dafür gegründeten Produktionsfirma "Santiago Film". Dennoch muss die 64-Jährige hart um neue Projekte kämpfen, die sich eher an eine ältere Zielgruppe richten – sogenannte "Best Ager"-Geschichten. In der AZ spricht sie jetzt Klartext.

Christine Neubauer zeigt sich kämpferisch: "Entspricht nicht meinem Leben"

"Mir wird immer wieder vermittelt, dass Stoffe mit Frauen über 50 schwierig seien, weil das Publikum sie angeblich nicht sehen möchte", erklärt Christine Neubauer im AZ-Interview. Das sei allerdings widersprüchlich zu ihren eigenen Erfahrungen. "Wenn ich mit dem Publikum spreche, höre ich ziemlich oft genau das Gegenteil." Lachend fügt sie an: "Vielleicht haben die Menschen, die entscheiden, und die Menschen, die am Ende einschalten oder ins Kino gehen, gelegentlich noch nicht miteinander telefoniert."

In der Branche hat Christine Neubauer oft den Eindruck, dass das Film-Leben mit 50 Jahren schlagartig enden würde. "Wir verlieben uns offenbar nicht mehr, wir scheitern nicht mehr, wir fangen nicht neu an, wir haben keine Träume, keine Sexualität, keine Konflikte, keine Abenteuer – kurz gesagt: Wir sitzen vermutlich irgendwo am Rand der Gesellschaft und warten darauf, dass der Abspann kommt." Das will die gebürtige Münchnerin aber nicht hinnehmen und zeigt sich kämpferisch, denn das "entspricht weder meinem Leben noch dem der vielen Frauen und Männer, denen ich begegne".

Absage für Christine Neubauer: "Wolle niemand sehen"

Trotzdem musste die 64-Jährige eine bittere Niederlage verkraften, als sie einen "wunderbaren Stoff nach einem erfolgreichen Literatur-Bestseller" für ein TV-Projekt anbot. "Die Reaktion war sinngemäß: Die Protagonisten seien über 60, solche Geschichten wolle niemand sehen. Das muss man erst einmal sacken lassen." Christine Neubauer glaubt aber nicht daran, dass "Best Ager"-Stoffe kein Publikum finden würden: "Menschen interessieren sich für Menschen. Für Liebe, Verlust, Humor, Scheitern, Neuanfänge, Sehnsucht, Mut und große Entscheidungen. Und all das hat glücklicherweise kein Verfallsdatum."

Für die Schauspielerin gibt es viele Geschichten über ihre Generation, die es wert seien, verfilmt zu werden. "Wir leben. Wir lieben. Wir streiten. Wir lachen. Wir verlieren Menschen. Wir beginnen von vorne. Wir machen Fehler. Wir haben Träume. Wir verändern unser Leben. Eigentlich ziemlich viel Stoff für Filme, finde ich", teilt Neubauer der AZ lachend mit.

Filmdreh in Chile: "Mein Herzensprojekt"

Aktuell dreht Christine Neubauer in Chile ihren neuen Film "La Puta Vida". Wie bei "Hundswut" ist sie sowohl als Schauspielerin als auch als Co-Produzentin dabei. Aufgrund dieser Doppelbelastung kann die 64-Jährige heuer auch nicht zum Oktoberfest nach München reisen. "Die Wiesn läuft mir hoffentlich nicht davon. Und dieser Film ist für mich gerade ein Herzensprojekt, bei dem ich bis zum Schluss dabei sein möchte."