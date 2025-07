Bislang unbekanntes Foto: Charles Spencer ehrt verstorbene Diana

Am 44. Jahrestag von Prinzessin Dianas Hochzeit mit König Charles hat ihr Bruder Charles Spencer ein nie zuvor gesehenes Foto der Geschwister veröffentlicht.

Prinzessin Dianas Bruder erinnert auf Instagram regelmäßig an die Verstorbene.

Auf den Tag genau 44 Jahre nach der Hochzeit der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) mit dem heutigen König Charles (76) hat Dianas Bruder Charles Spencer (61) ein noch unbekanntes Familienfoto geteilt. Auf Instagram veröffentlichte der 9. Earl Spencer .

Strenge Schwimmlehrerin Mrs. Lansdowne

Das schwarz-weiße Foto zeigt die Geschwister in Badebekleidung am Swimmingpool ihres Elternhauses auf dem Sandringham-Anwesen. "Ein längst vergangener Sommer am Swimmingpool unseres Kindheitsheims Park House, Sandringham - Diana und ich zeigen beide stolz unsere Schwimmabzeichen, die auf unsere Badeanzüge genäht waren", schrieb der 61-Jährige zu dem bewegenden Schnappschuss.

Jene Schwimmabzeichen seien von einer "ziemlich einschüchternden, aber sehr begabten Schwimmlehrerin" namens Mrs. Lansdowne "sparsam" vergeben worden, erinnert sich der Historiker und Autor in dem Post an die gemeinsame Kindheit mit seiner Schwester zurück, und fügt hinzu: "Wir waren nie außerhalb dieses Pools."

Tradition der liebevollen Erinnerung

Auch wenn Earl Spencer in dem Instagram-Beitrag nicht ausdrücklich die Bedeutung des Datums erwähnt, fiel die Wahl wohl doch nicht zufällig auf den 29. Juli. An jenem Tag im Jahr 1981 fand die damals sogenannte "Hochzeit des Jahrhunderts" statt, die von rund 750 Millionen Fernsehzuschauern auf dem gesamten Globus verfolgt wurde. Diana wurde durch ihre Ehe mit dem damaligen Prinz Charles offiziell Mitglied der royalen Familie.

Charles Spencer ist dafür bekannt, seine verstorbene Schwester regelmäßig mit Social-Media-Beiträgen zu ehren. Erst am 1. Juli - an diesem Datum wäre Diana 64. Jahre alt geworden - hatte er ein weiteres nie zuvor gesehenes Kindheitsfoto veröffentlicht, .