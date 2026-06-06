Birgit Schrowange rügt Promi-Freundin: "Bist stehen geblieben"

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Was dem einen gefällt, ist für den anderen ein echtes No-Go. Modetechnisch versucht Birgit Schrowange stets, auf dem neuesten Stand zu bleiben – und rügt eine Promi-Freundin, der das offenbar weniger gut gelingt.

Birgit Schrowange (68) ist sympathisch, eloquent und stylish. Eigenschaften, für die sie nicht nur von TV-Zuschauern geschätzt wird, sondern vermutlich auch von ihrem engsten Umfeld. Mit der Schauspielerin Isabel Varell (64) verbindet sie eine langjährige Freundschaft – und wie Varell nun verrät, nimmt Schrowange beim Thema Mode kein Blatt vor den Mund.

Isabel Varell im Hippie-Look: "Habe das immer geliebt"

Seitdem die Country-Sängerin Taylor Swift (36) 2024 auch durch Deutschland getourt ist, haben Cowboy-Boots auf den Straßen ein großes Comeback gefeiert. Weil Isabell Varell mit Boots, Hippie-Bluse und Traumfänger-Kette im "Kölner Treff"-Studio sitzt, möchte Moderator Micky Beisenherz (48) von ihr wissen, ob sie sich bei ihrem Outfit Inspirationen von der Sängerin geholt habe.

Doch Isabel Varell stellt gleich klar, dass ihre Outfit-Wahl nichts mit irgendeinem aktuellen Trend zu tun hat: "Also ich finde Taylor Swift natürlich ganz großartig, aber diese Boots trage ich eigentlich seit den 80er-Jahren", so die 64-Jährige. "Ich habe das immer geliebt."

Zur Aufzeichnung vom "Kölner Treff" erschien Isabel Varell im Hippie-Look. © imago/Future Image

Isabel Varell und Birgit Schrowange: "Mit deiner Fashion stehen geblieben"

Dass sie seit mehreren Jahrzehnten ihrem Stil treu bleibt, hat Isabel Varell durchaus schon Kritik aus dem engsten Umfeld eingebracht. Denn sie verrät im "Kölner Treff": "Meine Freundin Birgit Schrowange sagt mir immer: 'Du bist in den 80er-Jahren mit deiner Fashion stehen geblieben, du musst dich mal moderner anziehen'." Ein gut gemeinter Rat unter Freundinnen, den Varell ihr natürlich nicht übel nimmt.

Isabel Varell und Birgit Schrowange verbindet eine langjährige Freundschaft. © imago/star-media

Und Taylor Swift zum Dank liegt Isabel Varell mit ihrem Modegeschmack nun ohnehin voll im Trend: "Jetzt wird das so langsam wieder modern", freut sich die 64-Jährige. "Jetzt bin ich wieder hip." Micky Beisenherz bringt es auf den Punkt: "Du hast einfach lange genug durchgehalten, jetzt ist es wieder modern." Lachend rät Isabel Varell daher, an seinen modischen Überzeugungen stets festzuhalten.