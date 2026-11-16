Birgit Schrowange live erleben: Hier gibt es Tickets zum AZ-Sofa 2026
Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens: Birgit Schrowange hat über vier Jahrzehnte TV-Geschichte mitgeschrieben. Ihre Karriere begann sie als Programmansagerin beim ZDF, später wurde sie mit dem RTL-Magazin „Extra“ einem Millionenpublikum bekannt. 25 Jahre lang prägte sie die Sendung und wurde zu einer der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands. Doch ihr Weg war nicht immer einfach. Neben großen Erfolgen gab es auch Herausforderungen und Entscheidungen, die Mut erforderten.
Eine davon sorgte für besonders viel Aufmerksamkeit: 2017 verabschiedete sich Schrowange von ihrem jahrelang gefärbten Haar und zeigte sich erstmals mit ihrer natürlichen grauen Mähne. Ein Schritt, mit dem sie ein Zeichen für mehr Authentizität und selbstbewusstes Älterwerden setzte. Inzwischen hat für die Moderatorin auch privat ein neues Kapitel begonnen: Sie lebt in München und genießt ihr Leben abseits des täglichen Fernsehtrubels. Dabei zeigt sie, dass Veränderung keine Frage des Alters ist und Lebensfreude auch jenseits der 60 großgeschrieben werden kann.
Auf dem roten AZ-Sofa blickt Birgit Schrowange am 24. November auf ihre außergewöhnliche Karriere zurück und gibt ganz persönliche Einblicke in ihr heutiges Leben. Welche Momente haben sie besonders geprägt? Wie hat sie gelernt, ihren eigenen Weg zu gehen? Und was bedeutet es für sie, selbstbestimmt und authentisch älter zu werden? Ein Gespräch über große Fernsehmomente, mutige Neuanfänge und die Lust am Leben.
Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es hier in unserem Ticketshop.
Unterstützt von Möbel Höffner
Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.
Veranstaltungsinfos
Ort: Barocksaal Dt. Theater, Schwanthalerstraße 13, 80336 München
Datum: 24. November 2026
Einlass: ab 18:30 Uhr
Start: 19:00 Uhr
Dauer: ca. 90 Minuten
Moderation: Steffen Trunk
Platzvergabe: Freie Platzwahl
- Themen:
- Das AZ-Sofa
- ZDF
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