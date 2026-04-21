Birgit Schrowange ist nur ein Künstlername: So heißt die Moderatorin wirklich

Was viele TV-Zuschauer jahrzehntelang nicht erfahren haben: Birgit Schrowange heißt im Pass gar nicht "Schrowange". Dies ist lediglich ein Künstlername. Jetzt verrät die Moderatorin, wie sie wirklich heißt.

Ihr Name ist Programm: Birgit Schrowange (68) ist durch ihre TV-Jobs vielen Deutschen ein Begriff. Dabei wissen wohl nur die wenigsten, dass die einstige "Extra"-Moderatorin ganz anders heißt. In geselliger Runde verriet sie nun ihren bürgerlichen Namen.

Privates Geheimnis gelüftet: So lautet Birgit Schrowanges echter Name

Für Freunde und Familie dürfte der echte Name von Schrowange kein Geheimnis sein. Im WDR-Talkformat " " sorgte die Moderatorin jetzt beim Publikum und den anderen Promi-Gästen hingegen für Erstaunen. "Ich heiße in Wirklichkeit Birgit Schrowangen und Birgit Schrowange ist mein Künstlername", enthüllte sie im Gespräch mit Moderator Micky Beisenherz. Das fehlende "N" am Ende des Nachnamens macht aus der Privatperson eine öffentliche Figur.

Warum diese namentliche Anpassung? Sollte der Klang geglättet werden oder steckt ein ganz anderer Gedanke dahinter? Dieses Geheimnis behält Schrowange bislang für sich. Klar ist, öffentlich mit einem anderen Namen aufzutreten, ist bei Promis längst keine Seltenheit. Einige Stars entscheiden sich dazu – oft mit dem Ziel, ihre private Identität zu schützen. Doch während Schrowanges Privat- und Künstlernamen nur ein einzelner Buchstabe unterscheidet, nehmen viele VIPs deutlich drastischere Veränderungen vor.

Nena, Sky du Mont und Heino: Künstlernamen bei Promis nicht unüblich

Ein bekanntes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum ist Musik-Ikone Nena. Die Sängerin heißt bürgerlich Gabriele Susanne Kerner. "Nena" war ursprünglich nur ein Kosename, den ihr ihre Eltern gegeben haben. Auch Schauspieler Sky du Mont heißt eigentlich anders. Der "Das Kanu des Manitu"-Star wurde in Argentinien als Marco Claudio Cayetano Neven du Mont geboren. Seine Eltern stiegen einst in den Flieger nach Südamerika, um vor den Nationalsozialisten in Deutschland zu fliehen. Den Namen Sky bekam er von seinem Bruder. Sänger Heino begeistert seit Jahrzehnten die Musiklandschaft. Doch sein eigentlicher Name lautet Heinz Georg Kramm.

Wie Birgit Schrowange tritt auch Nena öffentlich mit einem Künstlernamen auf. Eigentlich heißt die Sängerin Gabriele Susanne Kerner. © imago/Ritzau Scanpix

Große Verwirrung: Michael Keaton und Michael Douglas

Natürlich gibt es auch internationale Stars, die in der Öffentlichkeit nicht mit ihrem bürgerlichen Namen auftreten. Schauspieler Michael Keaton heißt fernab des Rampenlichts Michael Douglas. Dass er sich einen Künstlernamen zulegte, lag an einem Hollywood-Kollegen, nämlich Michael Douglas, der wiederum bürgerlich Michael Issurowitsch Demsky heißt. Zwei bekannte Schauspieler mit dem exakt gleichen Namen war wohl einer zu viel.

Hollywood-Schauspieler Michael Douglas heißt mit echtem Namen Michael Issurowitsch Demsky. © imago/MediaPunch

Auch Schlagerstars nennen sich anders: Udo Jürgens (†80) wurde beispielsweise als Jürgen Udo Bockelmann geboren. Vanessa Mai, Schwiegertochter von Andrea Berg, kam als Vanessa Marija Else Mandekić auf die Welt. Seit ihrer Hochzeit mit Manager Andreas Ferber heißt sie Vanessa Marija Else Ferber.

Man sieht, Künstlernamen sind bei Promis gang und gäbe. Birgit Schrowange reihte sich demnach in eine lange Reihe von Stars ein, die sich öffentlich anders nennen als privat.