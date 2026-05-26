Birgit Schrowange gesteht Fehler ein und zieht Konsequenzen: "Sehr kleines Budget"

Birgit Schrowange gewährt einen Einblick in ihre Finanzen und spricht offen über einen großen Fehler. Zudem äußert sie sich zu ihrem Alter und ihrer Nachlassplanung für die Familie. Ihr Testament hat die 68-Jährige bereits verfasst.

Knapp vier Jahrzehnte war Birgit Schrowange (68) als Moderatorin zu sehen – die TV-Branche wurde schnell zu ihrer persönlichen Spielwiese. Doch im Laufe der Zeit hat die Neu-Münchnerin eine weitere große Leidenschaft für sich entdeckt. Schrowange hat sich in die Welt von Investments und Vermögensaufbau eingefunden, sich ein umfassendes Wissen in allerlei Finanzthemen zugelegt. Die Moderatorin weiß, wie sie ihr Geld schlau anlegt. Doch wie sie jetzt verrät, ist ihr dabei auch ein großer Fehler unterlaufen.

Birgit Schrowange gibt Fehler zu: "Da habe ich gezockt"

Während der sogenannten Dotcom-Blase, die vor einigen Jahren zu Vermögensverlusten vieler Kleinanleger führte, hat auch Birgit Schrowange in Internetaktien investiert. Das erkennt die Moderatorin als klaren finanziellen Fehler an. Im Interview mit dem " " gesteht die 68-Jährige: "Ja, da habe ich gezockt. Das war mir eine Lehre." Der Anlagenpatzer habe bei Schrowange zu einem Umdenken geführt: "Heute unterscheide ich klar zwischen Investieren und Zocken. Ich habe ein sehr kleines Budget, mit dem ich bewusst Risiken eingehe. Aber der überwiegende Teil meines Vermögens ist langfristig, breit gestreut und solide investiert."

Moderatorin verrät Anlagestrategie: "Maximales Wachstum" nicht mehr im Vordergrund

Schrowanges heutige Anlagestrategie sei eine Mischung aus "ETFs und aktiv gemanagten Fonds". Die Moderatorin erklärt: "In meinem Alter steht nicht mehr maximales Wachstum im Vordergrund, sondern Erhalt und regelmäßige Erträge. Dividenden spielen eine größere Rolle." Jungen Menschen, die an Investments interessiert sind, rät sie, gern risikobereit zu agieren. "Aber immer mit Augenmaß", merkt Birgit Schrowange an.

Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank Spothelfer. © imago/APress

Birgit Schrowange hat vorgesorgt: "In Patchwork-Familien ist Klarheit entscheidend"

Laut Schrowange ist auch eine gute Nachlassplanung Teil der eigenen finanziellen Verantwortung. Sie selbst habe hier effektiv vorgesorgt: "Ich habe ein Testament und einen Ehevertrag. Gerade in Patchwork-Familien ist Klarheit entscheidend. Das gibt Sicherheit – und Frieden. Sein Vermögen an den Ehepartner oder an Kinder zu übertragen, kann man aktiv gestalten, auch schon zu Lebzeiten." Birgit Schrowange ist seit 2023 mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer verheiratet. Aus ihrer früheren Beziehung mit ZDF-Moderator Markus Lanz hat sie einen Sohn. Auch Spothelfer brachte zwei Kinder mit in die Ehe.

"Ich bin dankbar für das Leben, das ich führen darf"

Trotz ihres großen Interesses für Investments ist Geld für Schrowange längst nicht das Wichtigste im Leben. Gesundheit, Zeit und Freiheit seien für sie die Grundpfeiler für persönlichen Wohlstand. Doch auch finanzielle Unabhängigkeit spiele eine wichtige Rolle. Für Birgit Schrowange steht fest: "Ich bin dankbar für das Leben, das ich führen darf. Und ich sehe es als Verantwortung, durch mein Engagement auch etwas zurückzugeben."

Seit vielen Jahren setzt sich die Moderatorin gegen Kinderarmut ein. Für ihr gesellschaftliches Engagement erhielt sie 2008 sogar die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.