Binnen Minuten ausverkauft: Großer Frust bei "Rosenheim-Cops"-Fans

In wenigen Wochen starten "Die Rosenheim-Cops" mit brandneuen Folgen in die 26. Staffel. Kurz vor der TV-Premiere gab es nun einen großen Andrang für ein ganz besonderes Event.

Vergangenes Jahr hatten "Die Rosenheim-Cops" zahlreiche Fans bitter enttäuscht, doch 2026 ist es wieder so weit: Die Produktion öffnet ihre Pforten, um wenigen Auserwählten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Im Rahmen des Fantags haben Zuschauer die Möglichkeit, ihre Lieblingsstars ganz persönlich zu treffen. Doch nicht jeder bekommt die Chance, wie die AZ erfahren hat.

Noch vor TV-Ausstrahlung: "Rosenheim-Cops" öffnet neue Kulisse für ausgewählte Fans

Am 10. Oktober findet das "Rosenheim-Cops"-Event in der Bavaria Filmstadt statt. "Ähnlich wie bei den Fantagen der letzten Jahre erwartet die Zuschauer*innen eine Tour durch das Studio der 'Rosenheim-Cops' auf dem Bavaria-Gelände", teilt eine Sprecherin der AZ mit. Dabei bekommen die Fans einen ganz besonderen Einblick in eine Kulisse, die es im TV bislang noch nicht zu sehen gab: die neue Tagesbar. Nach dem Abgang von Christian K. Schaeffer als Wirt "Jo Caspar" wird das legendäre "Times Square" durch "Das Rosi" ersetzt.

Keine Tickets mehr für den "Rosenheim-Cops"-Fantag 2026

Aber nicht jeder Zuschauer hat die Möglichkeit, den Fantag 2026 zu besuchen. Innerhalb kürzester Zeit waren die Tickets bereits vergriffen, wie die Sprecherin verrät: "Dieses Jahr waren die Tickets innerhalb von 10 Minuten ausverkauft." Nachträglich gibt es keine Möglichkeit, noch an Karten zu kommen. "Wir bitten um Verständnis, dass ihr auch bei telefonischer Nachfrage oder bei Nachfrage per E-Mail an unser Serviceteam keine Tickets mehr erhalten könnt", schreibt die Bavaria Filmstadt in einem öffentlichen Statement.

In den sozialen Medien regt sich daher Unmut bei einigen Bewunderern der Serie. "Schon eine Frechheit. Da schaut man pünktlich um 10 Uhr und da ist nichts verfügbar", schimpft ein Fan in den Kommentaren der "Rosenheim-Cops"-Instagram-Seite. Ein weiterer ärgert sich: "Kurz nach 10 Uhr war nix mehr zu bekommen. Egal welches Zeitfenster, es hieß überall 'nicht verfügbar'. Das kann es doch nicht sein."

"Rosenheim-Cops"-Stars freuen sich auf "direkten Austausch"

Auf die Glücklichen, die sich rechtzeitig den Zugang zum Fantag 2026 sichern konnten, warten einige Highlights, denn: "Der Großteil des 'Rosenheim-Cops' -Casts wird anwesend sein und freut sich auf die Fans." Für Igor Jeftic, Sarah Thonig, Dieter Fischer, Max Müller und Co. ist das Treffen mit dem Publikum ebenfalls etwas ganz Besonderes. "Die Fans hautnah zu erleben und kennenzulernen und in den direkten Austausch mit ihnen zu gehen, berührt sie sehr und macht großen Spaß", erklärt die Sprecherin der AZ.

Für alle Fans, die bei der Ticketvergabe für das Event leer ausgegangen sind, gibt es einen kleinen Trost: Vier Tage vor dem Fantag starten die neuen Folgen der "Rosenheim-Cops" im TV. Ab dem 6. Oktober ist für wenige Episoden sogar Marisa Burger noch in der beliebten Serie dabei. Obwohl sie vor knapp einem Jahr ihren Ausstieg angekündigt hat, wird ihr Abschied erst jetzt zu sehen sein.