Es ist ein Event, das bei vielen Fans der Krimi-Serie "Die Rosenheim-Cops" fest im Kalender eingetragen sein dürfte: der Fantag. Doch 2025 findet das besondere Event in München nicht statt. Die AZ kennt die Hintergründe.

Einmal Arm in Arm mit Marisa Burger für das private Fotoalbum posieren oder sich für einen kleinen Plausch mit Igor Jeftic oder Max Müller in der Originalkulisse von "Die Rosenheim-Cops" treffen. Was für Fans des erfolgreichen Krimi-Formats wie ein Traum klingt, im Rahmen eines Fantages Realität. Doch nicht 2025.

Bei dem besonderen Event können Zuschauer, die das Set und die Schauspieler sonst nur von den heimischen Bildschirmen kennen, einen Blick in die Kulissen der Produktion werfen und die Stars kennenlernen. Aber heuer findet der Fantag nicht statt.

2024 feierten "Die Rosenheim-Cops" noch gemeinsam mit den Fans

Vergangenes Jahr öffnete die Bavaria Filmstadt noch ihre Pforten für die Community von "Die Rosenheim-Cops". Am 12. Oktober durften zahlreiche Besucher den Fantag zusammen mit der Crew und den Stars der Serie feiern. "Vielen Dank für Eure Begeisterung für unsere Arbeit, Eure jahrelange Treue und den schönen Tag", schrieb die Produktion dazu auf Instagram. Mit dabei waren unter anderem die Schauspieler Marisa Burger, Dieter Fischer, Karin Thaler und Igor Jeftic.

Heuer müssen die Fans aber auf ein Treffen mit ihren "Rosenheim-Cops"-Lieblingen verzichten. Wie die Bavaria Filmstadt auf ihrer mitteilt, fällt der Fantag 2025 aus. "Liebe Fans von 'Die Rosenheim-Cops', leider wird in diesem Jahr kein "Rosenheim-Cops"-Fantag stattfinden."

Beim Fantag von "Die Rosenheim-Cops" herrscht meist großer Andrang in der Bavaria Filmstadt – wie hier 2019. © imago/Tinkeres

Kein "Rosenheim-Cops"-Fantag 2025: Das steckt dahinter

Was steckt hinter der Absage? Die AZ hat bei der Produktion von "Die Rosenheim-Cops" nachgefragt. Eine Sprecherin teilt hierzu mit: "Wir wissen, wie sehr unsere Fans den 'Rosenheim-Cops'-Fantag und den Blick hinter die Kulissen schätzen – er ist jedes Mal ein echtes Highlight, auch wenn er nicht regelmäßig jährlich stattfindet. Leider lässt sich der Fantag in diesem Jahr aus terminlichen und organisatorischen Gründen nicht realisieren. Wir bitten um Verständnis und hoffen, dass im kommenden Jahr wieder ein geeigneter Termin gefunden werden kann."

Fantag 2025 abgesagt: Zuschauer können Marisa Burger nicht persönlich verabschieden

Klar sein dürfte auch, dass die Absage vor allem für die langjährigen Stammzuschauer bitter ist. Es wäre die letzte Gelegenheit gewesen, Marisa Burger noch mal in ihrer Paraderolle als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" persönlich zu treffen. Die Schauspielerin feiert in der 25. Staffel, die ab Herbst 2025 im TV ausgestrahlt werden soll, ihren finalen Auftritt. Bereits im März kündigte sie ihren Ausstieg aus der Serie an und erklärte, sich künftig neuen Rollen widmen zu wollen: "Deshalb freue ich mich, den Zuschauerinnen und Zuschauern in den nächsten Jahren noch viele Facetten von mir zeigen zu können – auch wenn das den wohlüberlegten Abschied von Frau Stockl bedeutet."

Marisa Burger zeigte sich bei den vergangene Fantagen immer gut gelaunt. © imago/Tinkeres

Und was passiert mit ihrer Rolle "Miriam Stockl"? Wie das ZDF auf AZ-Anfrage bestätigte, wird die Figur nicht mit einer neuen Schauspielerin besetzt. Ob sie den berühmt-berüchtigten Serien-Tod sterben wird, ist noch unklar, wie eine Sprecherin erklärt: "Die Ausstiegsfolge von Marisa Burger ist noch in der Entwicklung." Eins steht aber jetzt schon fest. Fans werden keine Gelegenheit bekommen, die beliebte Schauspielerin persönlich im Rahmen eines Fantages zu verabschieden.