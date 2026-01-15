Bill und Tom Kaulitz regen sich über Klum-Entscheidung auf: "Furchtbar"

Eigentlich steht Tom Kaulitz hinter den allermeisten Entscheidungen von Heidi Klum. Doch ein Vorsatz seiner Frau sorgt jetzt für Ärger. Auch Bill Kaulitz ist genervt. Die Zwillinge sind in Lästerlaune.

Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36) sind wieder im Alltag angekommen. Das Promi-Paar genoss schöne Urlaubstage in der Karibik, doch Beruf und Familie lockten die Turteltauben zurück nach Los Angeles. In der Heimat traf Klum eine Entscheidung, die auf wenig Zuspruch stößt...

Heidi Klum verzichtet auf Alkohol: Kaulitz-Brüder genervt

Zum Start ins neue Jahr setzt Heidi Klum auf den "Dry January" – den ganzen Januar über verzichtet sie strikt auf Alkohol. Ihr zuliebe folgt Tom Kaulitz dem Vorsatz und bleibt einen ganzen Monat lang trocken. Doch sein Zwillingsbruder Bill (36) und er selbst sind keine Fans dieser Klum-Entscheidung. "Oh, das ist so furchtbar. Was soll denn das? Was soll das? Mich regt das auf. Ich find das schei**e", ärgert sich Bill im Podcast " ". Tom will sich rechtfertigen: "Meine Frau wollte es machen. Ich hab gesagt, ich mach's mit. Mich regt das auch auf." Die Tokio-Hotel-Zwillinge sehen keinen Sinn hinter dem Konzept des "Dry January". Wer den Rest des Jahres nicht auf Alkohol verzichte, der müsse sich auch nicht im Januar zurückhalten, so die Brüder.

Tom Kaulitz legt Alkohol-Veto ein: "Das kann ich nicht machen"

Die ersten Tage des Jahres verweilten Heidi Klum und Tom Kaulitz noch in der Karibik. Hier habe sich der Gitarrist in puncto Alkoholverzicht noch quergestellt. "Ich habe [zu Heidi, d. R.] gesagt: 'Sorry, wir sind im Urlaub. Erste Woche Urlaub, mein Schatz, das kann ich nicht machen'", erklärt Tom Kaulitz. Nach der Rückkehr nach Los Angeles sei der Musiker in den "Dry January" miteingestiegen: "Das hat bei mir genau gepasst, weil ich dann krank geworden bin. Jetzt passt es gut, weil krank will ich gar keinen Alkohol trinken." In Bezug auf "Dry January" an sich betont Kaulitz jedoch: "Es ist schei**e."

Bill und Tom Kaulitz halten nicht viel von "Dry January". © imago/dts Nachrichtenagentur

"Es bleibt alles so, wie es ist"

Alkoholfrei ins Jahr zu starten gilt für viele immer wieder als Top-Vorsatz. Wenn es um Neujahrspläne geht, stellt sich Bill Kaulitz grundsätzlich quer: "Ich sage dazu eines, ich hab keine Vorsätze, gar keine. Ich mache alles so weiter, wie es war. Es bleibt alles so, wie es ist. Und mir geht es gut. Ich bin richtig gut drauf." Dass es generell überflüssig sei, sich Ziele zu setzen, sieht Bruder Tom anders. Doch der Tokio-Hotel-Gitarrist spricht schnell ein anderes Problem an, das mit seinem Alkoholverzicht zu tun hat: "Was trinkt man dann? Was bestellt man jetzt in einem Restaurant zum Essen?"

Falsche Wahl von Heidi Klum?: "Komme mir kindisch vor"

Tom Kaulitz meint: "Heidi trinkt immer Cranberry Club Soda." Dabei handelt es sich um einen alkoholfreien Cocktail – also einen Mocktail – der hauptsächlich aus Cranberrysaft und Sprudelwasser besteht. Tom Kaulitz ist davon kein Fan: "Ich bestelle ja keinen Mocktail. Finde ich irgendwie ein bisschen panne. [...] Da komme ich mir so kindisch vor. Das ist so für die Kiddies." Bruder Bill sieht das ähnlich: "Es ist ein bisschen Banane."

Eines steht fest: Mit einem Cranberry Club Soda trifft Heidi Klum definitiv nicht den Geschmack der Kaulitz-Brüder.