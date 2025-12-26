AZ-Plus
Bill Kaulitz zofft sich mit Flughafen-Mitarbeiterin: "Ließ mich nicht an Bord"

Ausgerechnet zu Weihnachten kommt bei Bill Kaulitz viel Ärger auf. Am Flughafen fühlt er sich von einer Mitarbeiterin unfair behandelt. Was ist passiert?
Max Häussler |
Bill Kaulitz ärgert sich über eine Flughafen-Mitarbeiterin.
Bill Kaulitz ärgert sich über eine Flughafen-Mitarbeiterin. © imago/Bestimage

Die Weihnachtszeit genießt Bill Kaulitz (36) im Kreise seiner Liebsten. An der Seite von Zwillingsbruder Tom (36), Schwägerin Heidi Klum (52) und ihren Kindern verbringt er besinnliche Stunden in New York City. Doch während der Feiertage werden auch seine Nerven auf die Probe gestellt. Am Flughafen kommt es zu Frust und Provokationen.

Frust am Flughafen: "Schreckliche, unglückliche Frau"

"Was für eine schreckliche, unglückliche Frau", ärgert sich Bill Kaulitz in einer Instagram-Story. In einem Video ist eine Mitarbeiterin des Flughafens zu sehen, die mit dem "Tokio Hotel"-Frontmann in Streit geraten ist. "Sie ließ mich nicht ins Flugzeug, weil sie meinen Hund nicht mochte. Was für ein furchtbarer Mensch", schildert er. Offenbar darf seine geliebte französische Bulldoge Alfia nicht an Bord.

"Ich hoffe, sie findet irgendwann Freude"

Die Flughafen-Mitarbeiterin habe dem Sänger "außerdem verweigert, mit einem Vorgesetzten zu sprechen". Bill Kaulitz wirkt sehr gefrustet. "Ich hoffe, sie findet irgendwann etwas Freude – sie hasst ihr Leben." In sarkastischem Unterton meint der Schwager von Heidi Klum: "Frohe Weihnachten."

Eine Flughafen-Mitarbeiterin treibt Bill Kaulitz zur Weißglut.
Eine Flughafen-Mitarbeiterin treibt Bill Kaulitz zur Weißglut. © Instagram/billkaulitz

Bill Kaulitz zieht Konsequenzen: "Schlimmste Airline"

Die Aktion am Flughafen will Bill Kaulitz nicht auf sich sitzen lassen. In einer weiteren Instagram-Story teilt er einen Screenshot, der einen Chat mit der entsprechenden Airline zeigt. Er betont, mit der Fluggesellschaft nie wieder fliegen zu wollen. "Wahrscheinlich die schlimmste Airline, die ich bisher erlebt habe."

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • I mog a gscheid sei vor 21 Minuten / Bewertung:

    Jetblue ist ganz fürchterlich! Nicht geschenkt würde ich mit denen fliegen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • ACE GRANT vor 22 Minuten / Bewertung:

    Ist das wirklich eine Nachricht wert? Ich glaube nicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 30 Minuten / Bewertung:

    Warum hat der einen Nasenring? Was hat das für Vorteile?
    Nasenringe haben die meisten Stiere und Ochsen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
