Bill Kaulitz trauert um Liebe zu Ex-Partner: "Hätte alles für den gemacht"

Nicht jede Liebe ist für die Ewigkeit bestimmt, das wissen auch Promis wie Bill und Tom Kaulitz. Denn die Tokio-Hotel-Zwillinge kommen nun auf ihre vergangenen Beziehungen zu sprechen. Dabei wird deutlich: Ganz offenbar verlief nicht jede ihrer Trennungen harmonisch – und manche Ex-Liebe wirft bis heute Fragen auf.

Tom Kaulitz (36) ist an der Seite von Supermodel Heidi Klum (52) glücklich. Das Paar ist seit 2019 verheiratet und wirkt noch immer schwer verliebt. Im Liebesleben seines Zwillingsbruders Bill Kaulitz (36) geht es turbulenter zu: Der Sänger erzählt gerne von seinen wechselnden Partnerschaften und feuchtfröhlichen Abenteuern. Nun kommen die Tokio-Hotel-Stars auf fragwürdige Ex-Liebschaften zu sprechen – und halten sich dabei mit deutlichen Worten nicht zurück.

Bill Kaulitz findet Fotos von Ex-Freund: "So verliebt in den"

Beim Scrollen durch das digitale Fotoarchiv werden manchmal besondere Erinnerungen geweckt. Diese Erfahrung machte kürzlich auch Bill Kaulitz, wie er in der neuesten Folge vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt. Der Sänger stolperte nämlich über Nacktfotos, die ihm ein Ex-Freund vor vielen Jahren geschickt hatte: "Es gibt ja Leute, die löschen so was, und ich guck mir das dann manchmal an, weil ich das faszinierend finde."

Denn der 36-Jährige habe beim Entdecken dieser Fotos oftmals einen Gedanken: "Stimmt, an das Bild kann ich mich noch erinnern, das fand ich damals so sexy und hab mich so darüber gefreut, weil ich so verliebt in den war." Sobald eine Liebe zerbricht, könne man diese Gefühle oft aber nicht mehr nachvollziehen, meint Tom Kaulitz: "Das findest du irgendwann widerlich." Bill Kaulitz ist ganz seiner Meinung: "Heute guckt man sich das an und denkt sich: 'Um Gottes Willen, ekelig'."

Auch Reality-Star Jannik Kontalis (li.) zählt zu den Verflossenen von Bill Kaulitz. Ob damals auch Nacktfotos ausgetauscht wurden? © Sven Geißelhardt

Bill Kaulitz melancholisch: "Wo geht die Liebe hin?"

Für Tom Kaulitz sei klar, weshalb man nach einer Trennung anders auf die alten Fotos blicken würde: "Weil du dann den Charakter dazu kennst." Eine traurige Entwicklung, die Bill Kaulitz nicht kalt lässt: "Aber dass man sich dann so entliebt hat, das finde ich immer das Krasse. […] Dann sitze ich manchmal da und frage mich, wo diese Liebe so hingeht. Das ist irre. Weil damals hätte man gedacht, ich hätte alles, alles, alles für den gemacht, fand den so toll." Jahre später empfinde er vor allem Ekelgefühle.

Tom Kaulitz ist mit diesem Phänomen offenbar ebenfalls vertraut, denn er sagt: "Es ist wirklich erstaunlich, wie sich so Gefühle verschieben. Wie krass das doch ist. Ist ja auch irgendwo traurig.“ Und sein Bruder Bill bringt es auf den Punkt: "Genau, und man fragt sich: Wo geht die Liebe hin? Was passiert mit der?" Welcher Ex-Freund auf den alten Nacktfotos abgebildet war, lässt der "Tokio Hotel"-Sänger aber offen.