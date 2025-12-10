AZ-Plus

Bill Kaulitz: Emotionales Treffen mit alter Liebe

Bill Kaulitz ist Single und sucht den perfekten Mann an seiner Seite. Jetzt traf sich der Tokio-Hotel-Sänger mit einer alten Flamme. Die Kameras waren dabei...
Bill Kaulitz traf auf eine alte Liebe. Es kam zu einem sehr innigen Moment.
Bill Kaulitz traf auf eine alte Liebe. Es kam zu einem sehr innigen Moment. © imago/Eventpress

Während Tom Kaulitz (36) in Heidi Klum (52) längst seine große Liebe gefunden hat, geht sein Zwillingsbruder Bill (36) solo durchs Leben. Die Suche nach Mr. Right hat der Tokio-Hotel-Star aber nicht aufgegeben. Sein Dating-Topf ist groß und hält viele neue Bekanntschaften bereit. Ausgerechnet ein alter Schwarm löst bei Bill Kaulitz jetzt große Gefühle aus.

Bill Kaulitz trifft auf Jugendliebe: "Ich hab fast geweint"

Bill Kaulitz und sein Bruder feierten vor wenigen Tagen ein großes Klassentreffen. Die Tokio-Hotel-Zwillinge trafen auf altbekannte Gesichter aus ihrer Schulzeit in Wolmirstedt bei Magdeburg. Unter den einstigen Mitschülern war auch ein Mann, in den Bill Kaulitz früher verliebt gewesen ist. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt der Sänger aufgeregt, dass das Wiedersehen mit seiner Jugendliebe sehr emotional verlaufen sei.

Beim Klassentreffen sei Bill Kaulitz der einstige Schwarm sofort wieder ins Auge gestochen: "Dann steht er da, direkt als Erstes und hat mich ganz doll und lange in den Arm genommen. Ich hab fast geweint, ich fand das so süß."

Darum kam es fast nicht zum emotionalen Treffen

Der 36-Jährige verrät, er sei überrascht gewesen, dass sein ehemaliger Traummann überhaupt beim Klassentreffen aufgekreuzt sei. "Ich kam mit der Annahme, dass er nicht kommt", betont der Sänger. Das Klassentreffen wurde von Kameras begleitet und wird wohl in der kommenden dritten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen sein. Bills Jugendliebe habe noch kurz vor dem Event den Eindruck vermittelt, nicht vor die Kameras treten zu wollen: "Er hat erst gesagt, er traut sich das nicht." Die Identität des einstigen Schwarms hält Bill Kaulitz bislang geheim.

Beim Klassentreffen erlebte Bill Kaulitz einen emotionalen Moment.
Beim Klassentreffen erlebte Bill Kaulitz einen emotionalen Moment. © imago/APress

Klassentreffen bei Kaulitz-Zwillingen: "Total ins Zeug gelegt"

Andere Klassenkameraden hatten dafür gesorgt, dass Bills Ex-Schwarm zum Treffen kommen wird: "Es haben sich alle total ins Zeug gelegt." Kaulitz schätzt die Bemühungen seiner früheren Mitschüler sehr. Denn für den "Bad Love"-Sänger sei es ein sehr besonderer Moment gewesen, seine Jugendliebe beim Klassentreffen so innig im Arm zu halten.

Eggers und Kontalis: Bill Kaulitz' Pech in der Liebe

Ob Bill Kaulitz beim nächsten Klassentreffen in Begleitung eines Partners erscheinen wird? Das wird die Zukunft zeigen. Klar ist, in der Liebe hatte der Tokio-Hotel-Star bislang kein Glück. Die On-off-Beziehung mit Marc Eggers (39) machte viele Schlagzeilen. Ende 2024 war endgültig Schluss mit dem Ballermann-Sänger. Im Sommer dieses Jahres kamen dann neue Liebesgerüchte auf. Realitystar Jannik Kontalis (29) küsste und begleitete ihn zum Münchner Oktoberfest. Kontalis betonte aber vor Kurzem, dass die Liaison beendet sei .

