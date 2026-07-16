Bill Kaulitz beklagt "Albtraum": "Schlimmste Panne meiner Karriere"

Zwischen "Albtraum", "Katastrophe" und "schlimmste Panne meiner Karriere": Nach dem Jubiläumskonzert von "Durch den Monsun" schäumte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz vor Wut. Das zeigen nun Szenen der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz".

Drohnen, Feuerwerk, Regen und eine Crew von 180 Mitarbeitern: Für das Jubiläumskonzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Single "Durch den Monsun" ließ Tokio Hotel nichts unversucht. "Geld spielt keine Rolle", lässt auch Bill Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" (ab 23. Juli) wissen. 1,4 Millionen Euro habe die Produktion gekostet, schätzt er. Wichtig sei es nicht, Geld zu verdienen, sondern: "Wir wollen den Leuten was geben und ein Geschenk machen."

Doch schon vor dem Start des großen Konzerts in der Berliner Wuhlheide beklagt Bill Kaulitz: "Es war alles auf den letzten Drücker, das hat mir nicht gefallen." Dass dann beim Konzert auch "alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann", ahnte der Tokio-Hotel-Frontmann da noch nicht. Mitten in der Show setzte die In-Ear-Strecke des Sängers aus. Dadurch hörte er auf der Bühne weder sich selbst noch seine Mitmusiker. Während einer Umkleidepause beim Konzert flucht der Musiker über das "Worst-Case-Szenario" und die "schlimmste Panne, die mir in meiner Karriere passiert ist".

Heidi Klum versucht Bill Kaulitz nach Konzert-"Albtraum" zu besänftigen

Auch nach dem Ende der Show, die dank einer Tauschaktion bei den Mikros zumindest für das Publikum zufriedenstellend zu Ende ging, ist der Ärger bei Bill Kaulitz noch groß. "Ich hatte eine Horror-Show", schimpft der 36-Jährige. "Mein Sound war eine Katastrophe, ich habe nichts gehört." Während ihn Bruder Tom zu besänftigen versucht, steht für Bill fest: "Es war ein Albtraum, echt!"

Auch Heidi Klum, die als Unterstützung für Ehemann Tom Kaulitz das Konzert aus dem Publikum verfolgte, versucht, ihren Schwager aufzubauen: "Da hat man nichts von gemerkt." Doch bei Bill sitzt die Enttäuschung tief: "Ich konnte keinen Spaß mehr haben." Erst bei der Aufzeichnung der Interviewsequenzen für die Netflix-Serie und damit mit einigem zeitlichen Abstand zu dem Konzert lässt Bill Kaulitz angesichts des Spaßes der Fans verlauten: "Im Nachhinein kann ich das genießen."