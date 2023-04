Bikini-Posing statt "Let's Dance"-Probe: Anna Ermakova genießt Oster-Pause

Zur Abwechslung durften die Promi-Kandidaten von "Let's Dance" das Osterwochenende entspannen. Anna Ermakova nutzte die drehfreie Zeit für einen Kurzurlaub. Statt frühlingshaftem Regenwetter gab es für die Tochter von Boris Becker Sonne pur. Da durfte natürlich ein Instagram-Auftritt im Bikini nicht fehlen.

Die Auftritte von "Let's Dance" dürften für die Promi-Kandidaten zu den aufwendigsten TV-Jobs ihrer Karriere gehören. Es ist zwar nur eine Show pro Woche, allerdings müssen die Tänze in den Proben akribisch vorbereitet werden. Da bleibt wohl wenig Zeit für Entspannung oder Privatleben. Doch an Ostern hatten die Teilnehmer der RTL-Sendung ausnahmsweise mal frei. Das nutzte Anna Ermakova für einen kurzen Trip in sonnige Gefilde.

Urlaub mit Mama: Anna Ermakova genießt ihre Pause von "Let's Dance"

An Karfreitag wurde keine neue Folge "Let's Dance" ausgestrahlt, denn auch in Köln galt das Tanzverbot. Die Tochter von Boris Becker stieg deshalb kurzerhand in einen Flieger, um Deutschland zu verlassen. Wohin der Mini-Urlaub ging, verriet sie nicht, zeigte sich aber auf Instagram an der Seite von Mama Angela Ermakova.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

An Ostersonntag meldete sich Anna Ermakova in ihrer Story bei ihren Fans und Followern. "Frohe Ostern und vielen Dank für eure lieben Nachrichten", sagte sie in einem kurzen Clip. "Heute ist mein letzter Tag der Osterferien, mit meiner Mama und Sonne. Ich bin auf dem Weg an den Strand für einen letzten Tag der Entspannung."

Becker-Tochter im Bikini: "So glücklich in der Sonne"

Die 23-Jährige schien froh über eine Auszeit von Proben und Dreharbeiten für "Let's Dance" 2023. Ihre Tanzschuhe konnte sie nun gegen einen neongrünen Bikini tauschen, mit dem sie ausgelassen am Strand posierte. "So glücklich in der Sonne", schrieb sie zu einigen Schnappschüssen.

Anna Ermakova genießt sichtlich ihre Pause von "Let's Dance". © Instagram/annaermakova1

Inzwischen befindet sich Anna Ermakova wieder auf dem Weg nach Köln, denn am Freitag (14. April) wird sie im RTL-Studio wieder ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Ob sie bei "Let's Dance" bald die Heimreise antreten muss, hängt von ihrer Leistung und der Unterstützung der Fans ab. Zumindest bei Letzterem scheint sich die Becker-Tochter keine Sorgen machen zu müssen, wie ein Blick in ihre Instagram-Kommentare zeigt. Dort wird sie für ihre Darbietungen als "tolle Tänzerin" und "Favoritin" gefeiert.