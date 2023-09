Bikini-Auftritt von Davina Geiss löst Sorge aus: Fans warnen Promi-Tochter

Davina Geiss sorgte mit einem Instagram-Post für Sorge bei ihren Fans. Der Grund: Die Millionärstochter war auf dem Schnappschuss nur mit einem Bikini bekleidet und bekam dafür nicht nur Komplimente von ihren männlichen Followern.

Davina Geiss genießt die Sonne und teilte auf Instagram nun ein Foto, das sie im Bikini zeigt. Nichts Ungewöhnliches auf der Social-Media-Plattform, die Fans der 20-Jährigen sind dennoch besorgt. Zurecht, wie sich zeigt.

Davina Geiss zeigt sich im Bikini: Von den Fans gibt es eine Warnung

In einem schwarz-weißen Bikini steht Davina Geiss am Pool und lächelt leicht. Die blonden Haare fallen ihr über die Schulter. Die Hände hat sie an den Hüften, ein Bein ist angewinkelt. Dieses Bild teilte die Millionärstochter auf ihrem Instagram-Account.

Dazu schrieb die Tochter von Robert und Carmen Geiss schlicht: "Summer on the inside". Bikini-Bilder findet man vor allem im Sommer auf Instagram wie Sand am Meer. In Davinas Fall scheinen sich einige Fans aber gar nicht über den freizügigen Schnappschuss zu freuen.

Davina Geiss: Unmoralisches Angebot von einem Fan

Ein Follower kommentierte: "Bist ein hübsches Mädel, aber bedenke, wie viele Notgeile jetzt mit dem Foto fünf gegen Willi spielen. Meine Tochter ist auch 20." Eine andere Nutzerin stellte fest: "Durchschnittsalter in den Kommentaren: 45 Jahre".

Die Sorge der Fans ist nicht ganz unbegründet. Tatsächlich können sich einige Männer in den Kommentaren kaum beherrschen und Davina bekommt neben Komplimenten auch eindeutige Angebote. Einer schrieb zum Beispiel: "Kann Mann dich buchen für eine Nacht?". Nachrichten, die Papa Robert und Mama Carmen bestimmt ganz und gar nicht gefallen würden.