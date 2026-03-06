Betty Taube ist 2026 Kandidatin bei "Let's Dance". In der RTL-Show stellt die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ihr tänzerisches Können unter Beweis. Was muss man über Heidi Klums einstigen Schützling wissen? Hat sie einen Partner? Wie verlief ihre Karriere?

Als strahlender Sonnenschein eroberte Betty Taube bei "Germany's Next Topmodel" die Herzen der Zuschauer. Seit ihrer Teilnahme im Format von Heidi Klum ist sie hauptsächlich als Influencerin tätig. Nun will Taube bei "Let's Dance" überzeugen. Was gilt es über die Brünette zu wissen?

Betty Taube früher: Alkoholabhängige Mutter und Kinderheim

Betty Taube wurde am 23. November 1994 in Eberswalde in Brandenburg geboren. Die Influencerin hatte keine einfache Kindheit, da ihre Mutter alkoholabhängig war und Taube unter den Auswirkungen zu leiden hatte. Über ihren Vater ist öffentlich nichts bekannt. Im Alter von neun Jahren wurde die Brünette vom Jugendamt in einem Kinderheim in der Nähe der Stadt Wriezen untergebracht. Dort lebte sie für etwa acht Jahre, wie " " im Oktober 2020 berichtete. Ihre Mutter verstarb, während Taube für "Germany's Next Topmodel" Ende 2013/Anfang 2014 vor der Kamera stand.

Traumatische Kindheit: "Erst später verstanden"

In mehreren TV- und Web-Formaten sprach Betty Taube über ihre tragische Vergangenheit. Im " " oder auch bei "deep und deutlich" erzählte die Influencerin im Jahr 2024, dass ihre Mutter sie regelmäßig geschlagen habe. Auch verriet Taube, dass sie in den eigenen vier Wänden mit einem Messer verfolgt worden und einem enormen psychischen Druck ausgesetzt gewesen sei. Im Gespräch mit "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen offenbarte sie: "Dadurch, dass es eine Art Normalität für mich war, waren diese Schläge anfangs gar nicht so schlimm für mich. Das hab ich erst später verstanden, dass das eigentlich nicht normal ist."

Heute setzt sich Betty Taube für Jungen und Mädchen ein, die ähnliche Erfahrungen machen müssen wie sie einst. "Es bricht mir einfach das Herz und ich hoffe, dass ich stellvertretend für betroffene Kinder eine Stimme sein kann. Ich kann mich äußern, ich kann laut sein, diese Kinder können das vielleicht nicht oder trauen sich nicht. Deswegen mache ich das", so die Influencerin im Februar 2025 gegenüber " ".

"Germany's Next Topmodel": Betty Taube bei Heidi Klum

Im Alter von 18 Jahren nahm Betty Taube 2014 an der neunten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil. In dem Format belegte sie zusammen mit den Kandidatinnen Aminata Sanogo und Nathalie Volk den geteilten vierten Platz. Die Brünette schied im Halbfinale aus – Staffelsiegerin wurde Stefanie Giesinger. Taube hatte bereits ein Jahr zuvor im Casting für die achte GNTM-Staffel die Top 25 erreicht. Zu Gunsten ihres Abiturs hatte sie jedoch auf die Teilnahme im Format von Heidi Klum verzichtet.

Betty Taube an der Seite von Stefanie Giesinger. Beide waren 2014 Kandidatinnen in Heidi Klums TV-Show "Germany's Next Topmodel", Giesinger ging als Siegerin der Staffel hervor. © imago/Hartenfelser

Karriere von Betty Taube: Woher man sie kennt

Nachdem sich Betty Taube 2014 einen Namen machen konnte, startete sie als Model durch. Für Promi-Designer Guido Maria Kretschmer lief sie noch im selben Jahr auf der Berliner Fashion Week. Über die Jahre wuchs ihre Followerschaft auf Social-Media-Plattformen stetig an – Taube wurde bei der breiten Masse immer beliebter. Auf Instagram folgen der Brünette heute 1,3 Millionen Menschen. Auch im TV war und ist Betty Taube ein gern gesehenes Gesicht. 2014 übernahm sie eine Rolle in der Telenovela "Verbotene Liebe" im Ersten – 2022 trat sie erneut für die ARD im Rahmen der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" vor die Kamera. Auch bei "Das Quizduell" (2020), "1, 2 oder 3" (2020), in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" (2015) oder bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (2025) war Taube zu sehen.

Betty Taube auf dem Laufsteg – am Set der ARD-Soap "Verbotene Liebe" im Juni 2014. © imago/Lumma Foto

Eigenes Format bei ProSieben

2015, ein Jahr nach ihrer "Germany's Next Topmodel"-Teilnahme, spielte Betty Taube zusammen mit Stefanie Giesinger im Matthias-Schweighöfer-Film "Der Nanny" mit. 2014 erhielt sie im Boulevardmagazin "taff" (ProSieben) unter dem Titel "Betty goes …" ein eigenes Format, in dem sie diverse Städte und Länder erkundete. Im Rahmen der Sendung zog es Taube nach Tokyo, Taiwan, Istanbul, Südafrika, Kuba, Bali und Hawaii.

Betty Taube findet Liebe durch TV-Sendung: Hochzeit mit Fußballer

Während der Dreharbeiten zu "Betty goes Istanbul" lernte Betty Taube den Fußballspieler Koray Günter kennen, der zu dem Zeitpunkt beim Verein Galatasaray Istanbul unter Vertrag stand. Die beiden verliebten sich und gingen eine Beziehung ein. Im Jahr 2016 heirateten Taube und der deutsch-türkische Profi-Kicker. Die Liebe hielt für mehrere Jahre, doch sollte nicht für immer sein.

Betty Taube und ihr heutiger Ex-Partner Koray Günter im Juni 2016. © imago/VISTAPRESS

Trennung mit Folgen: Betty Taube in stationärer Behandlung

Im August 2021 gab Betty Taubes Management die Trennung zwischen ihr und Koray Günter bekannt. Das Liebes-Aus ging nicht spurlos an der sonst so fröhlichen Influencerin vorbei. Taube entwickelte eine psychische Erkrankung – ihr wurde eine Depression diagnostiziert. Gegenüber " " verriet sie im November 2024, für drei Monate stationäre Therapie in Anspruch genommen zu haben.

Im Interview mit " " erklärte Betty Taube jedoch, dass nicht nur die Trennung von Koray Günter die Depression angetrieben habe: "In dieser Zeit haben wir festgestellt, dass [...] meine ganze Kindheit hochgekommen ist." Über ihr Liebes-Aus sagte sie zudem im Podcast " ": "Wir waren fünf Jahre verheiratet und ich dachte immer, ohne ihn kann ich nicht sein."

Hat sie einen Freund und Kinder?

Derzeit gilt Betty Taube als Single, Kinder hat sie keine. Jedoch pflegt die Influencerin viele gute Freundschaften. Bis heute steht sie in innigem Kontakt zu einigen ihrer ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kolleginnen. Vor allem mit Anna Adamyan (ehemals Wilken) trifft sie sich privat in regelmäßigen Abständen, wie auf ihrem Instagram-Kanal zu sehen ist.

Besondere Hobbys: Rennfahrerin und Kunstflugpilotin

Betty Taube brennt für Luftfahrt – aus dem Interesse entwickelte sich ein ernstzunehmendes Hobby. Die Influencerin ließ sich zur Kunstflugpilotin ausbilden. Viel Action sucht Taube nicht nur in der Luft – sie ist auch leidenschaftliche Amateur-Rennfahrerin und nahm bereits an der (STT) teil.

Betty Taube bei "Let's Dance": Vom Flugplatz aufs Tanzparkett

Betty Taube stellt aktuell bei "Let's Dance" 2026 ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis. Neben ihr versuchen unter anderem auch Ross Antony, Bianca Heinicke oder Gustav Schäfer die RTL-Jury zu überzeugen.