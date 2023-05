Bett-Szene: Anna Ermakova wird mit Frage von Victoria Swarovski überrumpelt

Unangenehme Szene bei RTL. Anna Ermakova tanzte am Freitagabend bei "Let's Dance" mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin einen Contemporary. Wohlgefühlt hat sie sich dabei offenbar nicht, wie eine fehlende Antwort auf eine Frage von Victoria Swarovski zeigt.

© Greift sich verlegen in die Haare: Anna Ermakova ist es unangenehm

Greift sich verlegen in die Haare: Anna Ermakova ist es unangenehm

30 Punkte gab es für Anna Ermakova und Valentin Lusin für den Contemporary von der "Let's Dance"-Jury. Mehr geht nicht. Bei der Performance stellte die Tochter von Boris Becker eine verruchte Bett-Szene im Kunstnebel nach. Der Tanz auf dem Parkett der RTL-Show "Let's Dance" war eindeutig. "Ich war sehr nervös wegen dieser sexy Bewegungen", gab Anna Ermakova im Gespräch mit Moderatorin Victoria Swarovski anschließend zu.

Bett-Szene nachgestellt: Anna Ermakova fühlt sich unwohl bei "Let's Dance"

Victoria Swarovski fand Anna Ermakovas pikante und laszive Darbietung "sexy und super elegant". Die 23-Jährige hat dies selbst offenbar nicht so empfunden: "Nein", lachte sie nur schüchtern. Valentin Lusin fiel der RTL-Moderatorin ins Wort: "Das nennst du elegant?" Die Österreicherin blieb nur noch ein schmallippiges "Ja!". Victoria Swarovski wollte Anna Ermakova Selbstbewusstsein stärken, doch beim Zuschauer blieb ein mulmiges Gefühl zurück.

Anna Ermakova stellte am Freitagabend bei "Let's Dance" eine Bett-Szene nach © dpa/Rolf Vennenbernd

Unangenehme Bett-Szene: Anna Ermakova wird bei "Let's Dance" alles zu viel

"Aber du hast dich wohlgefühlt!?", wollte Victoria Swarovski mit einem Mini-Fragezeichen wissen. Anna Ermakova schwieg nur, lachte kurz. Die Antwort blieb aus. Vor Scham? Stattdessen beantwortete Victoria Swarovski selbst die Frage: "Natürlich!" Wie unangenehm!

Offenbar schämt sie sich: Anna Ermakova dreht sich weg und will am liebsten im Boden versinken © Screenshot RTL+

"Müssen den Sex proben": Valentin Lusin überrascht Boris Beckers Tochter

Schon beim Tanztraining war Anna Ermakova offenbar nicht wirklich bereit, sich so sexy einem Millionenpublikum zu zeigen. Tanzpartner Valentin Lusin erklärte: "So, leid es mir tut, wir müssen den Sex proben. Es wird richtig sexy. Es ist aber nur eine Rolle. Wir wollen es auf gar keinen Fall billig machen. Aber es wird um eine wilde Liebe gehen."

Beim Tanztraining, sagte Valentin Lusin zu Anna Ermakova: "Ich verliere die Sprache. Ich bin ganz aufgeregt." © Screenshot RTL+

Hat RTL Anna Ermakova in die sexy Rolle gedrängt?

Für die 23-Jährige, die vor den Augen der Öffentlichkeit aufwuchs und sich im Teenager-Alter am liebsten vor allen verstecken wollte, war der freizügige Contemporary offenbar zu viel. Die Schlagzeilen um die "Besenkammer-Affäre" haben tiefe Spuren bei Anna Ermakova hinterlassen. Boris Beckers spätere Erklärung, dass es ein Treppenhaus war, in dem er mit Angela Ermakova intim wurde, machte es nicht besser...

Anna Ermakova kroch auf einem drehenden Rondell © dpa/Rolf Vennenbernd

Zu viele Nähe? Selbst Trainingspartner findet es "ein bisschen heftig"

Auch Anna Ermakovas Trainingspartner Valentin Lusin gab zu: "In der elften Woche ist man Nähe gewohnt, aber, das ist dann schon ein bisschen heftig." Ein großes Fragezeichen bleibt in den Köpfen der Zuschauer. Hat man Anna Ermakova etwa in diese Rolle gedrängt?

Drei Promis stehen bei "Let's Dance" 2023 im Finale

Am Ende entschieden neben den drei Juroren auch die RTL-Zuschauer. Anna Ermakova steht im Finale er Tanzshow "Let's Dance". Außerdem der ehemalige Kunstturner Philipp Boy und Influenerin Julia Beautx.