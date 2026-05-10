Beste Weißwurst in München: Starkoch Tim Raue gibt überraschende Empfehlung

Als einer der besten Köche Deutschlands hat Tim Raue hohe Ansprüche, wenn es um seine Küche geht. Aber wie schaut es aus, wenn er privat essen geht? Der AZ hat der Promi-Gastronom verraten, wo es seiner Meinung nach in München das beste Cordon bleu und die beste Weißwurst gibt.

Wenn Tim Raue (52) zum Kochlöffel greift, erwarten seine Gäste exquisite Gerichte auf Sterne-Niveau – immerhin ist die Küche seines Berliner Restaurants mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Auch in München führt der Starkoch mit seiner Brasserie Colette ein Lokal und kennt sich mit dem kulinarischen Angebot der bayerischen Landeshauptstadt aus. Mit der AZ hat er über seine gastronomischen Ausflüge gesprochen.

Überraschender Tipp: Hier isst Tim Raue am liebsten Weißwürste in München

Ob das Restaurant Jin in der Kanalstraße, das Restaurant JAN in der Luisenstraße oder der Imbiss Krua Thai in der Dachauer Straße – Tim Raue scheint in München seine absoluten Lieblingslokale gefunden zu haben. Doch sein Tipp für eine der beliebtesten Speisen Bayerns – die Weißwurst – dürfte einige überraschen. "Weißwürste esse ich immer nur am Flughafen bei Dallmayr", offenbart er im AZ-Interview.

Gibt es am Münchner Flughafen etwa die besten Weißwürste der Stadt? Mit seinem Tipp ist Tim Raue nicht alleine, denn auch Gastro-Kollege Johann Lafer (68) zuzelt am liebsten dort, wo die Menschen sonst in den Urlaub starten. Wie der österreichische Koch vergangenes Jahr im Gespräch mit der AZ verriet, isst er Weißwürste gerne im Airbräu am Flughafen. "Ich bin einfach gestrickt", sagte der 68-Jährige damals.

Starkoch empfiehlt bestes Cordon bleu in München

Mit seiner Gastro-Empfehlung scheint Tim Raue also ganz den Geschmack seines Kollegen zu treffen. Wenn es aber um das beste Cordon bleu Münchens geht, hat der Berliner Starkoch eine klare Meinung: Das gibt es nur im Gasthaus Waltz in der Ickstattstraße. Für Raue ist das Restaurant darüber hinaus die perfekte Anlaufstelle für "die zeitgemäße alpenländische Küche und vor allem eine schöne Flasche Wein".

Und wie streng bewertet Tim Raue die Küchen der Konkurrenten? "Ich bin kein Klugscheißer, der meint, jedem mitteilen zu müssen, wie und was man besser machen könnte", erklärt er dazu. "Ich respektiere die Arbeit der anderen – wenn es mir nicht schmeckt oder nicht gefällt, dann gehe ich einfach nicht mehr in dieses Restaurant."

An seine eigene Arbeit hat der 52-Jährige allerdings hohe Ansprüche: "Perfektion ist elementar, wenn man Außergewöhnliches leisten möchte – den Anspruch habe ich in allem, was ich tue, egal ob es das Schmieren einer Butterbrezel ist oder einen Gang für das Restaurant Tim Raue zu kreieren."