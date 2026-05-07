Zehn eigene Restaurants, zwei Michelin-Sterne und gefeierte TV-Auftritte: Tim Raue gehört zu den besten und bekanntesten Köchen. Wie hoch ist der Druck, den hohen Erwartungen gerecht zu werden? Und wo geht er am liebsten essen, wenn er in München unterwegs ist? Raue verrät es der AZ.

Zehn Restaurants zählen zu Tim Raues (52) kulinarischem Imperium: Der Starkoch betreibt sechs Läden auf TUI-Schiffen, führt zwei Lokale in Berlin sowie jeweils eines in Konstanz und München. Kaum jemand dürfte sich daher so gut mit regionalen wie internationalen Gastroangeboten auskennen wie er. Wie steht der Starkoch zum Essen in der bayerischen Landeshauptstadt? Was sind seine Geheimtipps?

Kochen und Reisen: Hohes Arbeitspensum für Starkoch

Tim Raue wird bald sein elftes Restaurant eröffnen, wie er der AZ verraten hat. Parallel ist er weiterhin in TV-Shows wie "Tim Raue isst!" oder "The Taste" zu sehen. Dass man bei diesem Pensum schnell den Überblick über seine Arbeit verlieren kann, dürfte kaum verwundern. Im AZ-Interview etwa kann der 52-Jährige nicht genau sagen, wann er zuletzt in seiner Münchner Brasserie Colette hinterm Herd stand: "Mein Leben wird vom Kochen und Reisen geprägt, und ich zähle nicht nach, wo ich wann bin – mit 221 Reisetagen im letzten Jahr verteilen sich die restlichen Tage auf meine Wohnsitze in Berlin und Graz, und ich und meine Mitarbeiter führen die Betriebe gemeinsam. Ich stehe definitiv nahezu jeden Tag an einem Herd und liebe es!"

Tipps von Tim Raue: Das sind seine liebsten Restaurants in München

Wenn Tim Raue in München unterwegs ist, probiert er auch mal andere Restaurants aus. Aber welches Lokal ist sein Favorit? Der 52-Jährige kann sich offenbar nicht entscheiden, grenzt aber seine Auswahl in unterschiedliche Küchen ein: Beim besten chinesischen Essen fällt seine Wahl auf das Jin in der Kanalstraße, denn der "Fried Rice ist mein absolutes Lieblingsessen".

Zwei Restaurants in München: Gastro-Duell um das beste Lokal

Das JAN in der Luisenstraße hingegen sei aktuell "das beste Restaurant in Deutschland", das damit in direkter Konkurrenz zum Drei-Sterne-Gourmettempel Tohru in der Burgstraße stehe. Die Situation in München sorge, laut Raue, dafür, "dass die beiden sich zu Höchstleistungen anstacheln".

Für den gefeierten Koch muss es aber nicht immer die Sterneküche oder das Luxus-Restaurant sein. In seiner Favoriten-Liste der besten Lokale Münchens findet sich auch ein klassischer Imbiss in der Dachauer Straße wieder.

Liebster Imbiss in München

"An schönen Tagen laufe ich zu Krua Thai und esse dort auf den Bänken authentisch Thailändisch", verrät er der AZ. Und auch bayerisches Essen darf bei Tim Raue nicht fehlen: "Im Gasthaus Waltz genieße ich die zeitgemäße alpenländische Küche und vor allem eine schöne Flasche Wein. Und wenn wir beim Thema sind: Ich mag das Grapes als Weinbar sehr, und mein Eis esse ich bei Ballabeni."

Tim Raue: "Mein Eis esse ich bei Ballabeni"

Ballabeni ist in München gleich an drei Standorten vertreten: in der Theresienstraße, der Seidlstraße und der Triftstraße.

Wenn Tim Raue unterwegs ist, versucht er mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, um mehr über die gastronomischen Gegebenheiten zu erfahren. © Nils Hasenau

So findet Tim Raue die besten Geheimtipps

Für Tim Raue spielen die Örtlichkeiten offenbar keine entscheidende Rolle. Ob in München oder anderen Städten, der Starkoch legt den Fokus vor allem auf den Geschmack und vertraut dabei auch auf die Erfahrungen der Einheimischen. Der AZ sagt er: "Ich gehe an den Orten, an denen ich bin, in Imbisse, das beste Restaurant des Ortes und versuche, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, und frage sie nach ihren Lieblingsrestaurants."

So reagiert der Koch, wenn das Essen im Restaurant nicht schmeckt

Und was passiert, wenn es Raue mal nicht schmeckt? Dazu hat er eine ganz klare Meinung: "Ich bin kein Klugscheißer, der meint, jedem mitteilen zu müssen, wie und was man besser machen könnte. Ich respektiere die Arbeit der anderen – wenn es mir nicht schmeckt oder nicht gefällt, dann gehe ich einfach nicht mehr in dieses Restaurant."