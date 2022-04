Besonderer Gast für Heidi Klum: Mutter von Elon Musk bei "Germany's Next Topmodel"

Heidi Klum bekommt prominente Unterstützung bei "Germany's Next Topmodel". Als Stargast empfängt sie Maye Musk, die Mutter von Tech-Milliardär Elon Musk. Warum ist die 73-Jährige eigentlich berühmt?

Bei "Germany's Next Topmodel" nehmen immer wieder prominente Gäste auf dem Jurystuhl Platz. In der aktuellen Staffel waren unter anderem Designer Jean Paul Gaultier, Sängerin Kylie Minogue und Supermodel Coco Rocha dabei. Am Donnerstagabend (14. April) wird ein weiterer VIP in der Castingshow dabei sein: Maye Musk.

Mutter von Elon Musk bei "Germany's Next Topmodel" dabei

Wie ProSieben am Mittwoch mitteilte, wird die Mutter von Unternehmer Elon Musk Heidi Klum bei ihrer Entscheidung unterstützen. Auch das Topmodel hat auf Instagram bereits ein gemeinsames Video mit ihrer Promi-Jury geteilt.

"Maye Musk zeigt, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt", sagt Heidi Klum über ihren Promi-Gast bei GNTM. Auch Maye Musk freut sich auf ihren Auftritt und schreibt dazu auf Instagram: "Es macht so viel Spaß, mit Heid Klum zu tanzen, nachdem wir bei GNTM geurteilt haben."

So sah Maye Musk früher aus

Die 73-Jährige ist vor allem bekannt als Mutter eines der reichsten Männer der Welt: Elon Musk (geschätztes Vermögen über 250 Milliarden Dollar). Dabei hat Maye selbst eine eindrucksvolle Karriere hingelegt.

Mit ihren Eltern zog sie 1950 von Kanada nach Südafrika. Im Alter von 21 Jahren stand sie im Finale der Wahl zur Miss Südafrika und heiratete ein Jahr später den Ingenieur Errol Musk, mit dem sie drei Kinder hat. Nach neun Jahren ließ sie sich scheiden. Um ihre Kinder zu versorgen, schlug sie sich als Model durch. Einen Schnappschuss aus dieser Zeit hat sie auf Instagram gepostet.

Warum spricht die Mutter von Elon Musk Deutsch?

Heute zählt Maye Musk zu den bekanntesten Gesichtern der Modelbranche. Sie zierte bereits das Cover der internationalen Vogue, lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg und war das Gesicht einer Werbekampagne der Kosmetikmarke CoverGirl.

Aber nicht nur auf dem Laufsteg macht sie eine gute Figur. Die 73-Jährige hat auch eine akademische Laufbahn eingeschlagen. Sie hat Masterabschlüsse in Diätetik und Ernährungswissenschaften. In diesen Fachbereichen ist sie heute noch als Referentin tätig, unterrichtete unter anderem an der Universität Toronto.

Am Goethe-Institut der kanadischen Stadt hat das Model die deutsche Sprache gelernt und bei ihrem Abschluss 99 von 100 möglichen Punkten erreicht. Ob Maye Musk bei ihrem GNTM-Auftritt auch deutsch sprechen wird? Das werden die Fans der Modelsendung in der aktuellen Folge erfahren.