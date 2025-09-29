Besondere Pärchen-Premiere: Rummenigge-Tochter feiert Auftritt mit neuem Partner

Viele Promis erschienen zu einem sportlichen VIP-Event im Schwarzwald. Felix Neureuther, Marianne und Michael Hartl sowie Wolfgang Kubicki glänzten mit ihrer Anwesenheit. Ebenso war Charlotte Rummenigge, die Tochter von Karl-Heinz Rummenigge, in besonderer Begleitung zu sehen. Die 33-Jährige zeigte sich erstmal mit ihrem neuen Partner auf dem roten Teppich.

Vom 25. bis zum 27. September lockte es viele Promis nach Donaueschingen im Schwarzwald. Stars wie Ex-Skirennläufer Christian Neureuther und sein Sohn Felix Neureuther, Sänger Rea Garvey, Politiker Wolfgang Kubicki oder auch das Gesangsduo Marianne & Michael ließen sich den "hiPURE EAGLES Präsidenten Cup" nicht entgehen. Im Mittelpunkt des Events stand ein Golfturnier, doch die Gäste konnten sich auch darüber hinaus über ein buntes Rahmenprogramm freuen. So wurde nicht nur Golf gespielt, sondern auch Tennis- und Schwimmtraining war geboten. Zudem wurde nett gespeist – und ein frischgebackenes Promi-Paar zeigte sich den Kameras.

Tochter von Karl-Heinz Rummenigge: Besonderer Pärchen-Auftritt mit neuem Freund

Charlotte Rummenigge (33), die Tochter von Ex-Fußballer Karl-Heinz Rummenigge, lächelte an der Seite ihres neuen Partners Tommy Reeve (44). Die Dressurreiterin und der Sänger machten ihre Beziehung bereits vor wenigen Tagen auf dem Oktoberfest offiziell. Ihren ersten Pärchen-Auftritt hatten sie jedoch erst jetzt im Schwarzwald. Zum Dinieren beim "hiPURE EAGLES Präsidenten Cup" tauschte das Paar den Trachten-Look gegen elegante Abendgarderobe ein. In den Farben Schwarz, Grau und Weiß sorgten sie für einen modischen Hingucker.

Christian und Felix Neureuther: Vater-Sohn-Duo bei VIP-Event

In Bezug auf das Event-Spektakel, welches im Hotel- und Golfresort "Der Öschberghof" stattfand, meinte Christian Neureuther: "Endlich sind wir für den 'hiPURE EAGLES Präsidenten Cup' wieder in Deutschland. In Zeiten, wo Nachhaltigkeit immer wichtiger ist, wollten wir ein Zeichen setzen." Der Vater von Felix Neureuther ist seit Januar 2024 Präsident des Charity-Clubs "EAGLES", der den "Präsidenten Cup" regelmäßig veranstaltet.

Franziska van Almsick, Felix Neureuther und Andrea Petkovic auf dem roten Teppich beim "hiPURE Eagles Präsidenten Cup". © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Sein Sohn posierte auf dem roten Teppich an der Seite zweier Promi-Damen. Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick und Ex-Tennis-Profi Andrea Petkovic strahlten mit dem einstigen Skirennläufer um die Wette.

Promis im Sportmodus: Ross Antony beweist Tennis-Geschick

Während die Promis beim Sportprogramm des "Präsidenten Cup" zu Höchstleistungen aufliefen, konnte Sänger Ross Antony vor allem beim Tennis brillieren: "Alle waren überrascht. Ich bin ehrgeizig – das habe ich von meinem Vater. Aber Golf bleibt trotzdem meine Nummer 1."

Ross Antony (r.), hier mit seinem Mann Paul Reeves, konnte beim Tennis brillieren. © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Emotionaler Moment bei Charity-Event: 534.000 Euro für den guten Zweck

Auch abseits der Sportflächen wurde es bei dem Event emotional. Für musikalische Highlights sorgten Charlotte Rummenigges Liebster Tommy Reeve, Lou Bega und Rea Garvey. Als Charity-Event profitierte der "hiPURE Eagles Präsidenten Cup" von vielen Spenden. In den insgesamt zwei Tagen wurden 534.000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Christian Neureuthers Präsidenten-Kollegin Anke Huber zeigte sich gerührt: "Ich bin sehr stolz auf die Summe, die wir in 32 Jahren gesammelt haben. All das wäre ohne die Unterstützung von großartigen Förderern [...] nicht möglich."

Christian Neureuther jubelt beim Golfen an der Seite von Marianne Hartl. © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Beckenbauer-Witwe gerührt: "Ich denke, dass Franz (†) von da oben runterschaut"

Ebenfalls gerührt war auch Heidi Beckenbauer, die Witwe von Franz Beckenbauer (†), die 35.000 Euro für die Stiftung ihres verstorbenen Mannes entgegennahm. "Ich denke, dass Franz von da oben runterschaut und stolz auf uns ist", so die Blondine, die die Stiftung seit dem Tod ihres Partners weiterführt. Alle Promis, die beim "hiPURE Eagles Präsidenten Cup" anwesend waren, schienen sich einig: Das Event war in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg.