Besondere Aktion von Sarah Brandner: Schweinsteiger-Ex renoviert Haus für Ukraine-Flüchtlinge

In der letzten Zeit hat sich Sarah Brander aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt zeigt die Ex von Bastian Schweinsteiger auf Instagram ihren Beitrag, den sie zur Hilfe von Flüchtlingen aus der Ukraine leistet.

Sarah Brandner feiert ein kleines Comeback auf Instagram. Mit ihrem ersten Posting seit drei Monaten meldet sie sich wieder bei ihren Fans. Doch damit macht sie nicht Werbung für sich selbst, sondern will anderen Menschen helfen.

Sarah Brandner: "Wir haben ein altes Haus für Ukrainer renoviert"

In den sozialen Medien ist die Unterstützung für Menschen aus der Ukraine groß, zahlreiche Promis posten ihre Solidarität mit dem kriegsgebeutelten Land. Auch Sarah Brandner packt tatkräftig an. Die Ex des ehemaligen FC-Bayern-Stars Bastian Schweinsteiger renoviert mit Freunden und Helfern ein altes Haus in München, in dem Flüchtlinge unterkommen sollen.

"Ich habe an diesem Wochenende an einem ganz besonderen Projekt gearbeitet: Wir haben ein altes Haus für Ukrainer renoviert, die nächste Woche ankommen", schreibt Sarah Brandner auf Instagram. Das Model präsentiert sich ganz uneitel bei der Arbeit in der Unterkunft. "Vielen Dank an alle Helfer und Unterstützer! Es war so toll, mit allen in so glücklicher Stimmung zu arbeiten!"

Schweinsteiger-Ex bekommt Spenden für Flüchtlingshaus angeboten

Die Schweinsteiger-Ex will mit den Fotos aber nicht nur auf ihre gemeinnützige Arbeit aufmerksam machen. Sie bittet ihre Follower um Unterstützung: "Sie haben schöne Möbelstücke zu spenden? Bitte schicken Sie mir eine Nachricht - wir freuen uns über jede nette Spende!"

Tatsächlich zeigt der Aufruf von Sarah Brandner Wirkung, denn in den Kommentaren bieten einige Fans ihre Hilfe an. "Wir haben noch eine Schlafcouch, 2 Sessel dazu einen braunen Bauerntisch, 2 Nachtkästchen und zwei Nachttischlampen", schreibt ein Follower dazu. Auch ein weiterer meldet sich mit einem Spendenangebot: "Wir haben noch einen Schrank und noch diverse Sachen zu verschenken. In der Johanneskirchner Straße stehen die und wir würden die gerne hier für dieses Projekt beisteuern."

Mit dieser Aktion hat Sarah Brandner offenbar einen Erfolg erzielt. Bei dieser Resonanz ihrer Community dauert es bestimmt nicht lange, bis das Haus für Ukraine-Flüchtlinge eingerichtet ist.