Bergsteiger Reinhold Messner spricht offen übers Sterben: "Empfinde kein Bedauern"

Reinhold Messner hat als Bergsteiger kaum eine Herausforderung ausgelassen. Natürlich merkt aber auch ein Extremsportler irgendwann die Zeichen des Älterwerdens. Nun verrät der 80-jährige Messner, wie er wirklich über das Sterben denkt.

Reinhold Messner (80) dürfte noch immer vielen Menschen ein Begriff sein – und das weit über die Bergsteigercommunity hinaus. Immerhin zählt der Südtiroler zu den wenigen Menschen, die bereits den Mount Everest alleine erklommen haben. Nun spricht der 80-Jährige über seinen aktiven Alltag an der Seite einer deutlich jüngeren Partnerin. Und verrät dabei auch ganz ehrlich, wie er im fortgeschrittenen Alter über das Sterben denkt.

Reinhold Messner glücklich: "Ungebrochen ist meine Neugierde"

Im Interview mit "Frau im Spiegel" kommt Reinhold Messner auf die vielen Projekte zu sprechen, die er noch immer mit Ehefrau Diane (45) umsetzt: "Ich bin nur dankbar, dass ich am Ende meines Lebens gestalten darf. Und ich betone 'darf'. Ich empfinde das nicht als Arbeit oder Belastung, sondern als großes Glück. Ich bin der Meinung, der Mensch kann nur, indem er gestaltet, Glück erleben." Gemeinsam betreiben sie eine Stiftung und eröffneten kürzlich das "Reinhold Messner Haus", eine Ausstellungseinrichtung in Sexten.

Für den Extremsportler bleibt Betätigung weiterhin wichtig: "Ich habe Erfahrungen überlebt, die kein anderer hätte überleben können, und ich sehe die Verantwortung, die Werte zu teilen, die ich daraus geschöpft habe." Der mittlerweile 80-Jährige räumt aber auch ein: "Ungebrochen ist meine Neugierde. Aber meine Energie schwindet. Ich hoffe nur, dass sie nicht verschwindet. Ein bisschen was wird bleiben. Natürlich muss und will ich mich mit dem Alterungsprozess auseinandersetzen."

Reinhold Messner ist seit 2021 mit Diane Messner verheiratet. Für den Bergsteiger ist es die dritte Ehe. © imago/Eibner Europa

Reinhold Messner über den Tod: "Empfinde kein Bedauern"

Schließlich spricht der Bergsteiger auch ehrlich über seinen Umgang mit dem Sterben: "Diane und ich sind im Frieden, das ist das Wichtigste. Wir sind Tag für Tag, 24 Stunden mehr oder weniger zusammen. Bei unserem Altersunterschied ist das nicht immer leicht – und auch nicht bei unseren Ansprüchen, mit unseren Mitteln das Bestmögliche zu machen." Zufrieden erklärt Reinhold Messner: "Ich empfinde angesichts des Sterbens kein Bedauern, sondern sehe es als nächste Möglichkeit – als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre."

Trauer bei Reinhold Messner: Laura Dahlmeiers "Mut bleibt"

Der Schock über den frühen Tod von Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier (†31) sitzt bei Freunden, Weggefährten und Fans noch immer tief. Die Ausnahmesportlerin aus Garmisch-Partenkirchen war vor wenigen Tagen in Pakistan bei einem Steinschlag tödlich verunglückt. Auch Reinhold Messner trauert um seine Kollegin.

Zu dem Instagram-Foto einer Gipfelkette erinnert der 80-Jährige an Laura Dahlmeier und andere bekannte Sportler, die von ihrer letzten Bergtour leider nie wiedergekehrt sind: "So viele haben ihr Leben in den Bergen verloren, als sie das taten, was sie am meisten liebten. Als sie ihrer Leidenschaft nachgingen. Als sie es wagten, zu gehen. Nicht nur in letzter Zeit, sondern auch diejenigen, die schon vor langer Zeit gegangen sind. Aber ihr Mut bleibt." Zahlreiche Promi-Kollegen und Sportgefährten trauern ebenfalls um Laura Dahlmeier: Unter anderem Felix (41) und Miriam Neureuther (35), die eine persönliche Freundschaft mit der 31-Jährigen verbunden hatte.