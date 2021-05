Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner hat zum dritten Mal geheiratet

Reinhold Messner hat sich erneut getraut. Am Freitag hat er seine in München lebende Freundin in Südtirol geheiratet.

29. Mai 2021 - 15:54 Uhr | AZ/dpa

Der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner ist zum dritten Mal vor den Traualtar getreten. © Roland Weihrauch (dpa)