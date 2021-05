Eva Benetatou verrät das Babygeschlecht

Eva Benetatou hat das Geschlecht ihres Babys verraten. Der Reality-TV-Star ließ dafür in einer kleinen Zeremonie Konfetti regnen.

Eva Benetatou (29) hat das Babygeschlecht enthüllt. Mit einer Nadel und einem kurzen Pieks in einen Luftballon lässt die werdende Mutter in dem kurzen Clip blaues Konfetti regnen. Danach hält sie einen blauen Buchstaben-Luftballon in Form von "boy" (zu Deutsch: Junge) in den Händen.

"Das lange Warten hat endlich ein Ende. Ich kann mein Glück kaum fassen und bin unendlich stolz bald Mama zu werden.Das größte Geschenk auf Erden!", schreibt die 29-Jährige zu dem Video. Unter dem Posting sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für die werdende Mutter eines Sohnes, unter anderem von der schwangeren Georgina Fleur (31), der Neu-Zwillingsmama Tanja Szewczenko (43) und der schwangeren Yeliz Koc (27). Letztere erwartet ein Mädchen und scherzt deshalb in ihrem Kommentar: "Wer weiß, vielleicht ist er ja was für meine Kleine."

Im Februar gaben die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou und ihr damaliger Freund Chris Broy (31) die Schwangerschaft bekannt. Ende April gab Benetatou unter Tränen auf Instagram die Trennung bekannt. Seither wird über den Trennungsgrund spekuliert.

