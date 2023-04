Beim Royal-Maundy-Gottesdienst: Charles verteilt seine Silbermünzen

König Charles III. und seine Ehefrau, Queen Camilla, haben am Gründonnerstag den Royal-Maundy-Gottesdienst in York besucht. Dabei ist der Monarch einer besonderen Tradition gefolgt.

König Charles III. und Queen Camilla wurden in York von Hunderten Schaulustigen bejubelt.

Beim alljährlichen Royal-Maundy-Gottesdienst am Gründonnerstag haben König Charles III. (74) und seine Gemahlin, Queen Camilla (75), nicht nur das Osterwochenende eingeläutet. Bei ihrem Kirchenbesuch in der York Minster hat der britische Monarch auch die traditionellen Maundy-Münzen an 74 Frauen und 74 Männer verteilt, "als Anerkennung für ihre Arbeit für die Kirche und die Gemeinde", heißt es dazu auf . Die Anzahl der Empfänger richtet sich demnach immer nach "dem Alter des Monarchen".

Bei ihrem Besuch sind Charles und Camilla vorab von Hunderten Schaulustigen empfangen worden. Der 74-Jährige zeigte sich dieses Mal in einem modernen, schwarzen Frack mit grauem Rand, unter dem er ein Ensemble aus weißem Hemd, Weste und blauer Krawatte trug sowie eine graue Nadelstreifen-Anzughose. Camilla zeigte sich im dunkelblauen Midikleid mit langen Ärmeln und weißem Kragen. Dazu trug sie einen passenden Hut, hohe Pumps und eine ebenfalls blaue Handtasche.

Ostergottesdienst am Sonntag

Am kommenden Ostersonntag folgt bei den britischen Royals dann noch der traditionelle Ostergottesdienst in der St.-Georges-Kapelle auf Windsor. Auch Prinz William (40) und seine Frau, Prinzessin Kate (41), werden an der Zeremonie teilnehmen, wie der Palast bereits bestätigt hat.