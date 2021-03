Bei Verona Pooth wird jetzt noch mehr gegackert: Sie wird Hühner-Frauchen

Es ist der Promi-Trend: Hühner halten. Ob Prinz Harry und Meghan, Nachrichtensprecherin Judith Rakers oder Moderatorin Barbara Schöneberger – sie alle haben das Federvieh für sich entdeckt. Jetzt gesellt sich auch Werbe-Star Verona Pooth zu den prominenten Hühner-Besitzern.

Die Werbeikone hat hat sich beim Shooting für ein Handyspiel verliebt: in Hühner. Zur Freude ihrer ganzen Familie wird aus dem Hühner-Traum nun bald Wirklichkeit: Das Federvieh ist bereits bestellt.

Hühner-Liebe bei Verona Pooth, Barbara Schöneberger und Herzogin Meghan

Mit der Liebe zum Homefarming steht Verona Pooth (52) nicht alleine da. Barbara Schönebeger (47) zeigte kürzlich in einer TV-Doku ihren Hühnerstall, "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (45) hat gleich ein Buch übers Gärtnern und Hühnerhalten geschrieben – und Meghan Markle präsentierte sich beim Oprah-Interview auch zwischen Hühnern. Die Stars haben einen Trend entdeckt und sind im Hof- und Hühner-Fieber!

Mögen neuerdings Homefarming: Verona Pooth und Herzogin Meghan. © AneliaJaneva/dpa

Verona Pooth hält sich Hühner im Garten

AZ: Frau Pooth, wie sind Sie auf Hühner gekommen?

VERONA POOTH: Zum ersten Mal kam mir die Idee, als mein Sohn San Diego sechs Jahre alt war, ich brachte ihm fünf Hühnerküken von einem Oster-Fotoshooting mit. Für den neuen Werbespot von Solitaire Grand Harvest (einem Handyspiel, d. Red.) habe ich auf einer echten Farm in Israel vier Tage geshootet, und ich durfte das Farmleben ausgiebig testen – mit allem Drum und Dran: Schafe scheren, Stall ausmisten, Karotten ernten, riesen Kühe melken – mein Gott hatte ich Angst (lacht). Das hat im Großen und Ganzen wirklich viel Spaß gemacht – obwohl, ich muss zugeben, es war auch ganz schön aufregend, und mal wieder haben es mir die Hühner besonders angetan.

Hat sich beim Dreh ins Federvieh verliebt: Verona Pooth © AneliaJaneva

Am Ende habe Sie dann sogar mit einem der Hühner gekuschelt

Ich glaub’, das Huhn hatte sich in mich verliebt – und ich mich auch ein bisschen in das Huhn. Oder war das ein Hahn? Egal (lacht). Als ich dann daheim gemütlich auf der Couch saß und Roccolito (Veronas zweiter Sohn, d. Red.) von den Hühnern erzählte, sind uns die Hühner einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Früher oder später war klar: Wir holen uns jetzt auch Hühner.

Ehemann Franjo war nicht von der Hühner-Idee begeistert

Und jetzt?

Meine Familie ist begeistert – okay, Franjo nicht wirklich. Die Hühner sind jetzt bestellt, wir holen sie Ende April – Roccolito und ich können es kaum mehr erwarten.

"Kein Kauf aus Jux, sondern ein Herzenswunsch"

Kommen die Hühner in den Garten?

Die Hühner kommen in unserem Garten in einen Stall, der eher aussieht wie eine kleine Luxusvilla für Hühner. Wie viel Auslauf sie brauchen, welches Futter das beste ist – all das werden wir noch in Erfahrung bringen. Uns ist es sehr wichtig, dass es den Hühnerbabys dann wirklich gut geht. Das war schließlich kein reiner Kauf aus Jux und Laune, sondern ein Herzenswunsch, den wir uns erfüllen.

Auch ein Hahn zieht in den Pooth-Garten ein

Wie viele Hühner werden bei Ihnen einziehen?

Wir haben vier Hühner und einen Hahn bestellt. Wir nennen sie: Bibo, Gingy, Flick Flack, Polloito und Chicco.

Wer darf sich um die Hühner kümmern?

Der Hühner Papa wird in erster Linie mein kleiner Roccolito sein. Ich glaube, dass auch wir aber alle dabei viel lernen können. Und für Franjo und San Diego gibt es jeden Morgen frische Bio-Eier. Und dank dem Solitaire-Grand-Harvest-Shooting habe ich ja schon einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber meinen Jungs (lacht).