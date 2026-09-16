Bei Schampus, Sushi und Heimatglück: Promis feiern in Tracht auf Münchner Dachterrasse

Am wohl letzten Sommertag in der Stadt feiert die Society besonders stilvoll und exklusiv. Das Münchner Trachtenlabel Heimatglück und das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental laden zum finalen Treff vor dem Wiesn-Start.

Dem Himmel ist man hier gleich ein gutes Stück näher. Auf der 360-Grad-Dachterrasse des Luxushotels gibt es nicht nur einen spektakulären Blick über München, sondern auch Tracht in den schönsten Variationen. Wer bei diesem Traumwetter und knapp 26 Grad am Pool mitfeiert, hat es auf die heiß begehrte Gästeliste geschafft. Bereits im dritten Jahr in Folge findet das Trachten-Event kurz vor dem Oktoberfest-Start statt.

Sonnenschein und 26 Grad: Promis feiern in Tracht auf Dachterrasse

Die erlesene Gästeschar gratuliert am Dienstagabend Heimatglück-Chefin Lisa Schmidt nicht nur zur Vermählung mit ihrem Alex. Bei Veuve Clicquot und Sushi werden auch letzte Trachten-Tipps ausgetauscht und die besten Farb-Kombinationen für die anstehenden Wiesn-Events der Society besprochen.

Unter den Gästen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Entertainment sind viele prominente Gesichter: Moderator Kai Pflaume, Spielerfrau Lina Kimmich, Unternehmerin Sophia Schneiderhan, Schauspielerin Sarah Thonig, Ex-Wiesn-Wirtin Arabella Schörghuber mit Tochter Ramona Pongratz, Geschäftsfrau Judith Williams mit Ehemann Alexander-Klaus Stecher, die Wiesn-Wirte Franziska und Peter Reichert, PR-Profi Benjamin Bartz sowie Model Gloria-Sophie Burkandt.

Gloria-Sophie Burkandt: "Man ist bereit für die Wiesn-Zeit"

Söders Tochter Gloria, deren Buch über die "Generation KI" nächste Woche erscheint, strahlt im AZ-Gespräch: "Wenn ich hier diese ganzen schönen Menschen in Tracht sehe, geht mein Herz auf und man ist bereit für die Wiesn-Zeit." Michael Ballacks Lebensgefährtin Sophia genießt nicht nur den Ausblick von "der schönsten Terrasse Münchens", sondern lässt ihre Wonderbears (zuckerfreie Beauty-Gummibärchen, u. a. zur Haarstärkung) in den Goodie-Bags an die Promi-Gäste verteilen.

Treffen der Wiesn-Wirte mit Schampus und Cocktails

Auch die ehemaligen Betreiberinnen des Paulaner-Festzelts sind gekommen (Stiftl hat übernommen). Arabella Schörghuber und ihre Tochter Ramona Pongratz können dem Oktoberfest 2026 ganz entspannt entgegenblicken. Das sympathische Mutter-Tochter-Duo wirkt gelöst und plaudert beim freudigen Wiesn-Wirte-Wiedersehen angeregt mit den Bräurosl-Gastgebern Franziska und Peter Reichert. Angestoßen wird mit Schampus und Margarita-Cocktails. "Hoffentlich wird das Wetter beim Anstich genauso sommerlich. Es sieht ja gerade danach aus", sagt Franziska Reichert. Im Zelt laufen derzeit die letzten Arbeiten, bevor am Donnerstag der Hebauf stattfindet und die Wirtin am Samstag selbst das erste Holzfass in der Bräurosl anzapft. "Klar bin ich aufgeregt. Aber hoffentlich hört die Aufregung nie ganz auf. Der erste Wiesn-Tag ist immer etwas ganz Besonderes."

Als neue Hotel-Chefin mit dabei: Barbara Göttling. Seit Mai führt sie das Mandarin Oriental in München und feiert nun erstmals gemeinsam mit der Society in Tracht. Besonders stolz ist Göttling auf die Wiesn-Looks ihrer Mitarbeiter: Auch in diesem Jahr stattet das Münchner Label Heimatglück das Hotel-Team während der Oktoberfest-Zeit wieder mit Tracht aus.

Bis weit nach dem stimmungsvollen Sonnenuntergang wird in der gemütlichen Lounge am Pool angestoßen, geplaudert und vor dem DJ-Pult getanzt. Noch einmal mit einem Glaserl Schampus in der Hand den Sommer verabschieden und gleichzeitig die fünfte Jahreszeit in München einläuten: Viel stilvoller lässt sich der Wiesn-Countdown kaum feiern.

Münchner Trachten-Label: Diese Promis tragen Heimatglück

Heimatglück haben längst auch viele Prominente für sich entdeckt. Heimatglück-Dirndl und Lederhosn gefallen unter anderem DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Ex-Kicker Mats Hummels, den einstigen Ski-Stars Miriam und Felix Neureuther, "Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer sowie den Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz sowie mehreren Spielerfrauen des FC Bayern München.

"Tracht ist keine beliebige Mode. Sie ist fest in der Tradition verankert", betont Inhaberin Lisa Schmidt. Die reduzierte Farbpalette soll dafür sorgen, dass die Tracht von Heimatglück nicht nur eine Saison getragen werden kann, sondern über Jahre aktuell bleibt. "Bei uns geht es nicht nur um Ästhetik und Design, sondern um das, was Tracht wirklich ausmacht: Tradition bewahren, Brauchtum leben und Menschen verbinden", sagt die junge Unternehmerin.

"HeidiFest" und Oktoberfest-Wochenende: Mandarin Oriental ist Luxus-Herberge der Stars

Das Mandarin Oriental ist derzeit die wohl prominenteste Luxusadresse der Stadt. Heidi Klum und Ehemann Tom haben nach AZ-Informationen eine Suite in dem Fünf-Sterne-Haus bezogen. Auch Tochter Leni Klum und ihr Partner Aris Rachevsky residieren wieder in dem exklusiven Hotel in der Turmstraße. Ebenso Topmodel Naomi Campbell, die beim "HeidiFest" als DJane für Stimmung sorgen wird, sowie weitere Gäste von Klums großer Wiesn-Gaudi im Hofbräuhaus. RTL zeigt die Party am Donnerstag um 20.15 Uhr.