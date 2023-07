Bei Polizeieinsatz: TV-Koch Steffen Henssler mit Waffe bedroht

TV-Koch Steffen Henssler tritt im Auto schon gerne mal aufs Gaspedal. Vor einigen Jahren führte dies zu einer unschönen Begegnung mit der Polizei.

Steffen Henssler (50) scheint nicht nur in der Küche gerne Gas zu geben, sondern auch auf der Straße. Erst im Februar musste der TV-Koch seinen Führerschein abgeben, weil er seinem Vordermann zu nah auffuhr und trotz Beweisfoto vor Gericht aussagte, er sei nicht am Steuer gesessen.

Nun erzählte der 50-Jährige, dass dies nicht das erste Mal war, dass er wegen seines Fahrverhaltens Ärger mit der Polizei hatte und sogar schon einmal mit einer Waffe bedroht wurde.

Durch die Stadt gerast: Polizist hält Henssler eine Waffe an den Kopf

Im Gesprächs-Format "More than Talking" (Magenta TV) von Verona Pooth (55) packte Henssler eine alte Anekdote aus, die sich lange vor Beginn seiner TV-Karriere abspielte.

Eines Nachts, gegen 2 Uhr, fuhr der heutige TV-Koch seinen Bruder nach der Arbeit nach Hause. Weil auf den Straßen nichts los gewesen sei, drückte Henssler tüchtig aufs Gaspedal und raste "im hohen dreistelligen Bereich" rücksichtslos durch den Verkehr. Dabei ignorierte der heute 50-Jährige auch gelbe und rote Ampeln – bis er von der Polizei entdeckt wurde.

Polizeibeamte in zivil versperrten ihm nach hinten und vorne die Fahrt, dann wurde es wild. "Ich ne Knarre am Kopf, mein Bruder ne Knarre am Kopf. Ein Geschrei: Motor aus! Hände vom Lenkrad", erinnert sich der Profikoch bei Pooth noch lebhaft an den Polizeieinsatz.

Henssler wusste in diesem Moment nicht, was mit ihm und seinem Bruder geschah. "Was wollen die denn von mir?", fragte sich der TV-Koch, als er von den Beamten zu Boden gerissen und hinter dem Rücken gefesselt wurde.

Henssler hinter dem Rücken gefesselt – Polizei ging von Autodiebstahl aus

Des Rätsels Lösung: Die Polizei ging davon aus, dass der Wagen gestohlen sei und Henssler und sein Bruder damit nun durch die Stadt "ballern".

Doch damit sollte der Einsatz noch nicht zu Ende sein. Weil Henssler seinem Bruder im Spaß zurief, keine Aussage zu machen, wurde er von einem der Polizisten unsanft am Kopf gepackt und und auf die Motorhaube des Wagens geschlagen.

Ein Schockmoment für den Koch und TV-Moderator, über diesen er heute aber zum Glück lachen kann.