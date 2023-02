Bei der New York Fashion Week: Leni Klum in edler Kleid-Blazer-Kombi

In einem stylischen Ensemble aus Blusenkleid und Oversize-Blazer hat Leni Klum die Fashion-Show von Michael Kors in New York besucht. Auch weitere Stars ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

16. Februar 2023 - 10:45 Uhr | (eee/spot)

Leni Klum meistert das Blitzlichtgewitter in New York. © imago images/Everett Collection

Als gefragtes Nachwuchsmodel lässt sich Leni Klum (18) die New York Fashion Week nicht entgehen. Die Tochter von Heidi Klum (49) besuchte am Mittwoch (15. Februar) die Show von Designer Michael Kors in einem schicken Ensemble aus einem kurzen, schwarz-roten Blusenkleid mit Fransen, über dem sie einen weißen Oversize-Blazer trug. Dazu kombinierte sie eine funkelnde Clutch und hohe Stilettos in Schwarz. Ihren schulterlangen Bob frisierte sie zu leichten Wellen. Beim Make-up setzte sie auf schwarzen Eyeliner, kupferroten Lidschatten und einen lachsfarbenen Lippenstift. Von Kate Hudson bis Katie Holmes Das Mode-Spektakel ließen sich auch Berühmtheiten wie Kate Hudson (43) und Katie Holmes (44) nicht entgehen. Auch "Grey's Anatomy"-Schauspielerin Ellen Pompeo (53) war in Begleitung ihrer Tochter vor Ort. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de